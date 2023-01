SŽ prezentovala vítězný návrh železničního mostu na pražské Výtoni

Praha - Správa železnic (SŽ) dnes prezentovala v Národním technickém muzeu vítězný návrh nového železničního mostu na pražské Výtoni, architektonickou soutěž vyhrála firma 2T engineering. Přestavba by měla stát zhruba dvě miliardy korun. Nově bude most tříkolejný a přibude zastávka na Výtoni. Podle projektantů by stávající mostní konstrukce mohla být přesunuta mezi nový železniční most a Palackého most. Přestavba by podle plánu SŽ měla začít v roce 2026, potrvá 20 měsíců.

Most bude na nové ocelové nosné konstrukci typu síťového oblouku, držet ho budou dva hlavní nosníky. Po obou stranách budou lávky pro chodce a cyklisty. Podle architektky 2T Ivety Torkoniakové bylo cílem využít i prostor okolo mostu, vzniknout by měla dvě předmostí na obou stranách řeky. Výtoňská strana včetně prostoru pod mostem je plánována pro kulturní aktivity. Smíchovská strana by měla nabídnout místo pro sport. Podle Torkoniakové je také v plánu limitovat automobilový provoz kolem Svobodovy ulice a snížit zde povolenou rychlost.

Dlouhá přestavba zkomplikuje mimo jiné nákladní dopravu. "Zboží našich zákazníků budeme muset při dlouhé výluce přepravovat po mnohem delší trase přes České Budějovice s dopadem jak na kvalitu, tak na cenu přepravy," uvedla dnes na twitteru společnost ČD Cargo.

Přesunout současnou mostní konstrukci jinam než mezi nový železniční most a Palackého most podle projektantů nelze a rozebrat ho není možné. Na tomto místě by starý most byl využit jako volnočasový prostor, v čemž se projektanti inspirovali příklady ze zahraničí. Současná mostní konstrukce je podle Pavla Rottera z ČVUT zasažena rozsáhlou korozí zespodu mostu. Stále zde také vznikají nové trhliny, což ukázal průzkum z roku 2018. Tehdy se životnost mostu odhadovala na pět let.

S novou stavbou nesouhlasí občanská iniciativa Nebourat.cz, která se snaží o záchranu mostu. Petici podepsalo více než 8000 lidí a podporuje ji několik senátorů. Podle iniciativy opravitelnost mostu prokázaly v posledních letech dvě studie zpracované zahraničními odborníky. Obě se shodují, že zachování současného mostu je technicky realizovatelné a po dokončení rekonstrukčních prací bude most schopen provozu po mnoho dalších let. Záchranu současné podoby mostu prosazuje i dosluhující náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a vedení Prahy 5.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Současný most je tvořen třemi příhradovými nosníky s rozpětím 69,9 metru, široký je 8,1 metru a dlouhý 298,4 metru. Konstrukce je podle památkářů významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ v minulosti neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu.