SŽ: Dopravní stavby na Smíchově vyjdou na 13,5 miliardy Kč

Praha - Do dopravního uzlu na pražském Smíchově by se mělo v příštích pěti letech investovat asi 13,5 miliardy korun v několika projektech. Správa železnic (SŽ) plánuje rekonstrukci kolejiště a celé stanice, vybudování nové lávky a přestavbu nádražní budovy, což vyjde dohromady zhruba na 6,4 miliardy korun. Magistrát hlavního města Prahy chce nad nádražní budovou postavit terminál pro autobusovou dopravu a zmodernizovat tramvajové zastávky před ní za 7,1 miliardy. Uvedli to zástupci obou institucí na dnešním setkání s novináři. Pěší se od 9. října nedostanou ze smíchovského nádraží do Radlické ulice, Správa železnic odstraní lávku.

Největší část investice půjde z magistrátu do terminálu. Předpokládaná cena je podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana 7,1 miliardy korun. Projekt počítá s postavením parkovacího domu pro 900 automobilů a 600 kol. Nad nádražní budovou by měla vzniknout autobusová platforma pro příměstské a dálkové autobusy, vedle pak odstavná místa pro autobusy.

Původně magistrát počítal s nižší investicí, asi ve výši pěti miliard, avšak podle Hofmana projekt prodražila zejména střecha, která v původním plánu nebyla. Na střeše by měly být fotovoltaické panely. Stavba první části, parkovacího domu a odstavných míst pro autobusy, by podle Hofmana mohla začít v polovině příštího roku. Do dvou let od zahájení by pak měl být parkovací dům v provozu.

Druhou nejdražší položkou celkové investice bude druhá etapa modernizace smíchovského nádraží, kterou provede Správa železnic zhruba za pět miliard korun. V ní zrekonstruuje kolejiště celé stanice, vybaví stanici zabezpečovacím zařízením, postaví nová bezbariérová nástupiště a novou lávku. Ta by měla být oproti stávající lávce blíž k nádražní budově. Správa železnic nyní počítá se zahájením výstavby lávky v únoru příštího roku a s jejím dokončením v září roku 2026. Celá druhá etapa rekonstrukce by měla být hotova v roce 2027, nyní Správa železnic hledá zhotovitele.

Hofman uvedl, že se všechny instituce snaží plánované projekty společně koordinovat. "Naše organizace se domluvily na nějakém společném informačním a orientačním systému. Chceme to budovat tak, aby cestující neviděl, že přechází z majetku hlavního města Prahy do majetku Správy železnic," dodal.

V oblasti smíchovského nádraží se staví také nová čtvrť Smíchov City developera Sekyra Group. Počítá s investicí 20 miliard korun. Čtvrť, která bude mít 400.000 metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch, by měla být hotová v roce 2032. V nové čtvrti Smíchov City bude podle předpokladů pracovat a bydlet víc než 12.000 lidí.

Společnost Sekyra Group minulý týden odkoupila většinu pozemků na smíchovském nádraží od Českých drah za téměř dvě miliardy korun. Dopravce uvedl, že dohromady za pozemky na Smíchově získal 2,4 miliardy Kč. České dráhy v minulosti nevypsaly soutěž na cenu pozemků, určily ji tak posudky vytvořené znaleckými ústavy, na které novější vedení dopravce podalo žaloby, uvedla Česká televize. Při nevýhodném prodeji na základě rámcové smlouvy z roku 2019 tratily České dráhy víc než 1,5 miliardy korun, uvedla televize s odkazem na experty. Prodej pozemků podle ní také prověřuje policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Odhadem 1,1 miliardy korun bude stát přestavba nádražní budovy. Správa železnic očekává, že čtyřpodlažní budovu postaví mezi lety 2026 a 2028. Terminálem Smíchov by mohlo podle odhadů v budoucnu procházet až 110.000 lidí denně. Výpravní budovou projde dnes denně asi 15.000 lidí.