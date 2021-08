SŽ a ČD zahájily odklízecí práce po srážce vlaků u Domažlic

Domažlice - Správa železnic (SŽ) a České dráhy (ČD) zahájily odklízecí práce po středeční čelní srážce vlaků u Milavčí na Domažlicku, při níž zemřeli tři lidé a další desítky se zranily. Na místo přijel v noci těžký jeřáb, který bude vyprošťovat vykolejenou a nabouranou lokomotivu. Stojí na louce těsně vedle kolejí a nyní na něj dávají závaží, aby se při manipulaci nepřevážil, protože německá lokomotiva váží přes 80 tun. Za ní už je pouze jeden vagon expresu, ostatní dopravce odtáhl. Protější nabouraný regionální osobní motorový vlak je zatím na místě. Práce komplikuje rozbahněný povrch a déšť. Na místě, které je ohraničené policejními páskami, jsou týmy SŽ a ČD, vyprošťovací firmy se dvěma nákladními vozy a přes deset hasičů.

"Tahač, který přivezl závaží, klouže a zapadl a pomalu ho tlačí buldozer," uvedl fotoreportér. Podle pracovníků SŽ už byla louka ve středu měkká a navíc jí rozjezdila vozidla záchranářů.

"Poškozených je zhruba 200 až 300 metrů kolejí a musí se vyměnit výhybka. Přesně se to ukáže, až tam ty vlaky nebudou a celé se to projde," řekla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. SŽ tam teď naváží pražce, které se budou měnit. Pokud těžký jeřáb odstraní lokomotivu a regionální vlak kolem dnešního poledne, je podle mluvčí možné dodržet termín zprovoznění jednokolejné trati do pátečních 18:00.

Podle Dušan Gavendy ze SŽ už policie, inspektoři Drážní inspekce a SŽ ukončili šetření na místě nehody. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Vlaky se srazily ve středu kolem osmé ráno. Jedním z nich byl expres z Mnichova, v němž cestovali také cizinci. Tři lidé zemřeli. Dva z nich jsou čeští strojvůdci vlaků, z toho jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla žena, která cestovala v protijedoucím regionálním vlaku. Desítky dalších lidí se zranily, někteří těžce. Podle Drážní inspekce a ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) rychlík vjel na úsek bez povolení. Mohlo jít o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky. Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun.

Pět lidí bylo po nehodě ve vážném stavu a pět utrpělo středně těžká zranění. Většina zraněných je v plzeňské fakultní a v domažlické nemocnici, dva přepravili záchranáři do Prahy. Desítky lidí utrpěly lehčí zranění. "Celkem jsme ošetřili 67 lidí," řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Dalších zhruba dvacet lehce zraněných cestujících neuposlechlo, aby počkali na místě, a odešli. Z Německa přijelo deset sanitek a odvezly si do Německa deset osob hovořících německy.