SŽ a ČD už odklidily všechny vozy po středeční čelní srážce vlaků u Domažlic

Domažlice - Správa železnic (SŽ) a České dráhy (ČD) už odklidily z kolejí všechna nabouraná vozidla po středeční čelní srážce vlaků u obce Milavče na Domažlicku, při níž zemřeli tři lidé a desítky dalších byly zraněny. Těžký jeřáb vyprostil a nasadil na koleje nabouranou německou lokomotivu vážící přes 80 tun, kterou odtáhl nehodový vlak na nádraží do Domažlic. Nabouraný vagon ČD, který dnes ještě zůstal jako jediný za lokomotivou, přesunul jeřáb na louku podél trati a bude rozřezán a sešrotován. Protější nabouraný regionální osobní vlak s hmotností 86 tun už jeřáb také vyprostil a teď stojí ve stanici Blížejov. SŽ už opravují koleje a výhybku. ČTK to řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

SŽ podle mluvčí Radky Pistoriusové stále počítá s tím, že se trať zprovozní v pátek kolem 18:00. "Už jsme zahájili kontrolu kolejí. A zítra (v pátek) na 10:00 máme připravenou podbíječku a musí se ještě opravit výhybka," uvedla v 15:30. Poškozených je 200 až 300 metrů kolejí. Přesně se to ukáže, až tam vlaky nebudou a celé se to projde, řekla. SŽ už navezla pražce, které se budou měnit.

"Lokomotiva (nabouraná) a německé vozy pojedou nějakým nouzovým způsobem po kolejích zpátky do Německa ke společnosti Länderbahn, která je jejich vlastníkem. Lokomotiva teď čeká v Domažlicích na rozhodnutí kolegů z Německa," řekl Šťáhlavský. Po kolejích železničáři odvezou do depa ČD také motorový vlak RegioShark. Poškozenější první polovina se měla podle původních plánů umístit mimo trať na trajler, aby se odvezla do depa a zjistilo se, zda ji lze opravit. Nakonec se ale podle Šťáhlavského podařilo přesunout do Blížejova celý RegioShark. Vedle místa nehody není druhá kolej, poblíž u zastávky je ale výhybna a dvě koleje, kde se vlaky původně měly minout.

Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti a stejně jako Drážní inspekce událost dále vyšetřují. Podle středečních informací inspekce a vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) rychlík vjel na úsek bez povolení. Mohlo jít o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky. Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun. Podle České televize už ČD předběžně vyčíslily škody na vlacích a budou nejméně 170 milionů korun.

"Kolegové se chystají zítra (v pátek) do Německa kvůli analýze dat rychloměru z té lokomotivy," řekl dnes ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Zopakoval, že vyšetřování je teprve na začátku. "Proběhly základní úkony na místě, byly prověřeny viditelnosti návěstidel, byla prověřena funkce zabezpečovacího zařízení a šetření bude dál pokračovat," uvedl Drápal.

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera k tomu v České televizi řekl, že na železniční trati inspekce nenašla žádnou závadu. Staniční zabezpečovací zařízení ve výhybně i v Domažlicích, odkud je výhybna dálkově řízena, bylo podle něj v pořádku a rovněž viditelnost návěstidel byla v souladu s právními předpisy. "V tento okamžik prakticky můžeme vyloučit selhání na straně provozovatele dráhy, návěstí byla v pořádku," řekl Drápal.

Proč strojvůdce nezastavil před návěstím, inspekce zatím neví. Nicméně zjistila, že těsně před událostí začal brzdit. "Z toho se dá dovodit, že byl při vědomí a sledoval trať. Proč nezastavil před návěstím, to nevíme," doplnil Kučera.

Vlaky se srazily ve středu kolem osmé ráno. Jedním z nich byl expres z Mnichova. Mezi třemi oběťmi srážky jsou oba čeští strojvůdci, z nichž jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla cestující v protijedoucím regionálním vlaku. Většinu zraněných záchranáři převezli do plzeňské fakultní a domažlické nemocnice a dva do Prahy. Ošetřili celkem 67 lidí. Dalších zhruba 20 lehce zraněných nebo cestujících bez zranění neuposlechlo, aby počkali na místě, a odešli. Deset bavorských sanitek odvezlo si do Německa deset lidí hovořících německy.

Všech pět těžce zraněných lidí po středeční srážce vlaků na Domažlicku je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života, řekli dnes ČTK mluvčí nemocnic. Bez vážných komplikací pokračuje také léčba pěti středně těžce zraněných.

Fakultní nemocnice v Plzni ve středu převzala z vlakové nehody osm pacientů. "Jeden byl po ošetření propuštěn do domácího ošetřování. Ostatních sedm pacientů bylo v těžkém nebo středně těžkém zdravotním stavu. V současnosti jsou všichni stabilizovaní a mimo ohrožení života," řekla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Také obě pacientky, které byly ve středu hospitalizovány v motolské a střešovické nemocnici v Praze, jsou mimo ohrožení života, řekly mluvčí nemocnic Pavlína Danková a Jitka Zinke. V nemocnicích v Domažlicích a ve Stodě na Plzeňsku leží po dvou pacientech s menšími zraněními. Podle mluvčího nemocnic Jiřího Kokoška jsou bez komplikací.

Pět lidí bylo po nehodě ve vážném stavu a pět utrpělo středně těžká zranění. "Celkem jsme ošetřili 67 lidí," řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Dalších zhruba dvacet lehce zraněných cestujících neuposlechlo, aby počkali na místě, a odešli. Dva nejvážněji zraněné přepravily vrtulníky do pražských nemocnic v Motole a Střešovicích a tři do plzeňské fakultní nemocnice. Další odvezly sanitky do nemocnic v Domažlicích a ve Stodě. Do Německa převezly německé sanitky deset osob hovořících německy.