Systémy MPSV pro dávky a zaměstnanost bude zatím dál provozovat OKsystem

Praha - Informační systémy pro vyplácení dávek a agendu zaměstnanosti bude zatím dál provozovat společnost OKsystem. Ministerstvo práce ji znovu oslovilo bez soutěže přímo v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) a uzavřelo s ní smlouvu. Spolupráce může případně trvat až 20 měsíců, tedy téměř do konce května 2023. Resort by za služby mohl zaplatit až 672,6 milionu korun. S informacemi se dnes seznámila vláda v demisi. Podklady pro její jednání ČTK získala. Smlouvu resort podepsal 22. října.

Ministerstvo práce dlouhodobě sklízí kritiku za stav svých informačních systémů, závislost na jediném dodavateli a vysoké výdaje. Společnost OKsystem zajišťuje služby od roku 1993. Od roku 2017 mělo mít ministerstvo podle plánů systémy nové, dosud je ale nemá. Smlouvu s OKsystemem tak několikrát prodlužovalo. Naposledy s ní uzavřelo dočasný kontrakt v únoru. Nyní podepsalo další.

"Realizace JŘBU představovala za stávající situace jedinou možnost, jak zajistit po nezbytně nutnou dobu bezproblémovou výplatu nepojistných sociálních dávek a podpor v oblasti zaměstnanosti, kdy jejich nevyplacením či jejich opožděným vyplacením by byly ohroženy základní životní potřeby obyvatel České republiky, a vznikly by tak zcela mimořádné škodní důsledky," uvedlo ministerstvo ve zprávě pro vládu. Napsalo, že pokud by nyní spolupráci s dodavatelem ukončilo, vedlo by to "s největší pravděpodobností ke kolapsu" systému dávek a bez JŘBU by byla "fatálně ohrožena schopnost resortu" dávky a podpory vyplácet.