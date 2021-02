Systém MPO pro podávání žádostí o podporu od 23:00 nebude funkční

Praha - On-line systém ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro podávání žádostí do programů COVID gastro uzavřené provozovny nebo COVID nájemné nebude od dnešních 23:00 hodinu fungovat. Čeká ho údržba a instalace nové verze. Resort to uvedl na úvodní stránce vstupu do systému. Poslední plánovaná odstávka se uskutečnila z pátku na sobotu v noci, kdy podnikatelé nemohli systém používat šest hodin.

Dnešní odstávka je podle dostupných informací nutná pro technickou údržbu a instalaci nové verze systému pro administraci třetí výzvy programu COVID nájemné. Příjem žádostí do ní má začít v pátek.

"Všechny uživatele systému si dovolujeme požádat, aby před plánovanou odstávkou ukončili práci v systému, uložili si rozpracované žádosti a ze systému se odhlásili," uvedlo ministerstvo.

Agendový informační systém MPO po zahájení příjmu žádostí do programu COVID gastro uzavřené provozovny 18. ledna zaznamenal ohromný nápor. Žadatelé si stěžovali na špatnou dostupnost i pomalou odezvu systému. Resort následně uvedl, že ho nechal posílit. Systém přesto předminulý týden asi den a půl nefungoval. Část dat se ztratila. Lidé, kteří v něm pracovali 21. ledna od 01:00, najdou na přihlašovací stránce do systému informace, jak postupovat při zjištění nedostatků ve zpracovaných žádostech.