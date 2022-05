Synka čeká na domácím MS v Račicích exhibiční rozlučka s kariérou

Praha - Nejlepší veslař české historie Ondřej Synek se na zářijovém mistrovství světa v Račicích symbolicky rozloučí s kariérou. Pětinásobný mistr světa a držitel tří olympijských medailí se v exhibičním závodě na 500 metrů utká s pěti svými dlouholetými rivaly a kamarády Mahém Drysdalem z Nového Zélandu, Olafem Tuftem z Norska, Britem Alanem Campbellem, Švédem Lassim Karonenem a Iztokem Čopem ze Slovinska.

"Akci vymyslel organizační výbor mistrovství světa, že když v Račicích nebudu jako závodník, tak bych mohl jet exhibici jako rozlučku s kariérou. Ze začátku se mi to úplně nepozdávalo, ale teď, když jsem četl nadšení kluků, které jsem pozval, tak se mi to už začíná líbit a těším se na to," řekl Synek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Světový šampionát se v Račicích uskuteční od 18. do 25. září, exhibiční rozlučka současného sportovního ředitele veslařského svazu uzavře sobotní program (24. září). "Trochu mě mrzí, že jsem šampionát v Račicích nezažil jako aktivní veslař. Původně jsme plánoval, že zkusím vydržet, ale dopadlo to, jak dopadlo," uvedl devětatřicetiletý Synek, jenž závodní kariéru ukončil kvůli zdravotním problémům loni v září.

Jména soupeřů si vybral sám. "Největší kamarády a soupeře, kteří mi za kariéru byli nejbližší. Vybrat je nebylo složité, navíc bych přidal jen asi Marcela Hackera, který také patřil do naší skupiny. Další už se tak prolínali," řekl Synek.

Přiznal, že ve skifu neseděl víc než rok. V příštím týdnu ale plánuje začít pozvolna trénovat. "Nebudeme chtít, aby to bylo trapné a jen jsme to tam prošplouchali. Na druhou stranu mi Alan dnes psal, že šest let neseděl v lodi, takže oproti němu mám náskok. Všichni jsme ale závodníci a nikdo to asi nebude chtít podcenit. Nějaký závod vytvoříme," podotkl s úsměvem rodák z Brandýsa nad Labem. "Když se sjedeme z celé Evropy a někdo přijede i z druhé strany světa, tak k tomu určitě nikdo nepřistoupí jen tak, že si projede pětistovku. Navíc, když tam bude plná tribuna," podotkl.

Veslaři jsou zvyklí závodit na trati 2000 metrů, to ale Synek tentokrát nechtěl. "Myslím, že je to (pětistovka) ideální. Kluci vymýšleli, že bychom jeli dva kiláky nebo kilák, ale říkal jsem, že tak dobře na tom nebudeme. Udělali jsme pětistovku a to vydrží každý," dodal Synek.