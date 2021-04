Synek s Podrazilem postoupili na veslařském ME do semifinále

Varese (Itálie)/Praha - Veslaři Ondřej Synek a Jakub Podrazil postoupili při svém prvním společném závodě na dvojskifu do semifinále mistrovství Evropy. V italském Varese byli nejprve třetí v dopolední rozjížďce, odpoledne v opravné jízdě ale dojeli druzí a v sobotu budou bojovat o postup do finále. Přímo z rozjížďky prošel do semifinále dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, přes opravy poté párová čtyřka Filip Zima, Jan Potůček, Tomáš Šišma, Jan Fleissner.

Synek s Podrazilem, kteří chtějí letos stejně jako další čeští účastníci kontinentálního šampionátu bojovat v dodatečné kvalifikaci o postup na olympijské hry v Tokiu, nestačili v rozjížďce na britskou a polskou dvojici. V opravách je následně porazili reprezentanti Švýcarska.

V sobotu čekají opravy, ve kterých ale bude bojovat o postup do finále, dvojku bez kormidelnice Pavlínu Flamíkovou a Annu Šantrůčkovou. V rozjížďce byly třetí. Ze hry o medaile už je skifař Jan Cincibuch, jenž byl v rozjížďce čtvrtý a v opravách třetí. Čeká jej tak start v takzvaném semifinále C/D a boj o 13. místo.