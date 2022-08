Synek před MS: Evropa ukázala, jak na tom jsme, v Račicích bude úspěch finále B

Praha - Umístění v první polovině finále B, tedy do 9. místa, bude podle sportovního ředitele veslařského svazu Ondřeje Synka úspěchem pro české reprezentanty na domácím mistrovství světa v Račicích ve druhé polovině září. Na evropském šampionátu v Mnichově Češi minulý týden vybojovali jednu účast ve finále A a pět ve finále B.

"Evropa ukázala současnou formu našeho veslování a připravenost lidí a týmu. Je to tam, kde jsem čekal. Pohybujeme se ve finále B. Na Světových pohárech jsme byli v půlce béčka a teď to bylo podobné. Úspěch na mistrovství světa bude první polovina finále B," řekl Synek novinářům.

"Lehký dvojskif kluků potvrdil stabilní výkonnost ve finále A a doufám, že se tam udrží," ocenil výkony Miroslava Vraštila a Jiřího Šimánka, kteří skončili v kategorii dvojskifů lehkých vah pátí a postarali se o nejlepší český výsledek na ME.

Před kontinentálním šampionátem Synek věřil, že do bojů o medaile postoupí tři české posádky, což se nestalo. I tak byl ale s výkony reprezentantů celkem spokojený. "Myslím si, že těžký dvojskif kluků na finále A má a (skifařka) Lenka Antošová taky. Na druhou stranu naše posádky neudělaly jedinou technickou chybu. Myslím si, že nemáme problém lidi naučit veslovat, technicky jsou na tom posádky výborně. Chybí nám ale fyzická výkonnost, což je dlouhodobý cíl a na tom musíme pracovat. Nepůjde to za dva měsíce, že by všichni jezdili o 10 sekund rychleji," podotkl pětinásobný mistr světa.

Zlepšení fyzické kondice je podle Synka běh na dlouhou trať. "Je to dlouhodobý proces, který jim zabere tři čtyři roky. Dlouhodobý cíl je olympiáda v Los Angeles, kam bychom chtěli kvalifikovat co nejvíce lidí a lodí," uvedl Synek. Olympijské hry v Los Angeles se uskuteční v roce 2028.

Do bojů o medaile se podle jeho slov čeští veslaři zapojí až tehdy, kdy se přiblíží výkonnosti, jakou měl v aktivní kariéře on. "Je to jednoduchá matematika, všichni musí přidat 50 wattů. Je to stejné jako v cyklistice. Rozhodují watty na kila. Já jsem například jezdil na trenažéru 560 wattů na dva kilometry a kluci dnes jedou 450. Je potřeba alespoň padesát přidat. Pak budeme jezdit finále a o medaile," řekl Synek.

Program reprezentantů před světovým šampionátem, který v Račicích začne 18. září, je jasný. Trénovat, zaměřit se na doladění formy a neonemocnět. "Covid se nám zatím vyhýbá, což je důležité. Na Evropě toho přitom hodně polehalo. Všichni se budou soustředit na ladění formy, tréninky se začnou zkracovat a jezdit více do rychlosti. Důležité také je se nepřetrénovat," uvedl Synek.

Elitní české posádky čekají závěrečná soustředění. Dvojskif lehkých vah Vraštil, Šimánek a dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch odcestují do Chorvatska, ženy a párová čtyřka mužů už je v Livignu. "Pak se budeme připravovat v Praze nebo na Slapech. Do Račic pojedeme až dva dny před startem mistrovství. Dříve to nemá cenu. Jsou tam závodníci z rozvojových zemí a moc se tam toho nenatrénuje," dodal Synek.