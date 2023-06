Syn prezidenta USA se přizná k přečinům s daněmi a držením zbraně

Washington - Syn amerického prezidenta Hunter Biden u soudu přizná vinu za porušení federálních zákonů ve třech bodech: dva se týkají vědomého neodvedení daně z příjmů a jeden držení zbraně osobou užívající zakázané návykové látky. O případu píší americká média s odvoláním na dokument okresního soudu v Bidenově domovském státě Delaware. Biden mladší se na přiznání viny u soudu dohodl s prokuraturou.

"Prezident i první dáma svého syna milují a podporují jeho snahy o nápravu svého života," komentoval oznámení mluvčí Bílého domu Ian Sams, který se nevyjádřil ke konkrétním obviněním.

List The New York Times (NYT) uvádí, že 53letý vystudovaný právník Hunter Biden souhlasil s podmínečným trestem za to, že pozdě zaplatil své daně v letech 2017 a 2018. Dohodou se také vyhne trestnímu stíhání za to, že při nákupu střelné zbraně v roce 2018 lhal o užívání drog. Obsahem dohody mezi Bidenem mladším a ministerstvem spravedlnosti mimo jiné je, že Biden dva roky nebude užívat drogy a bude souhlasit s tím, že už nikdy nebude vlastnit střelnou zbraň. Dohodu musí ještě schválit soudce.

U federálního soudu v Delawaru se Hunter Biden objeví v příštích dnech. "Po tomto oznámení... mohu tvrdit, že pětileté vyšetřování Huntera je uzavřené," uvedl podle NYT Bidenův advokát Christopher Clark. Dodal, že "Hunter je přesvědčený o důležitosti převzít odpovědnost za chyby, které udělal v turbulentním období svého života, kdy byl závislý na drogách".

Pokud v případu nenastane významný obrat, z hlediska spravedlnosti by mělo být vyšetřování prezidentova syna brzy ukončené, politický aspekt případu však zůstane nadále živý, podotýkají americká média. Vyšetřování Huntera Bidena, konkrétně jeho drogové závislosti a mezinárodního podnikání, bylo už dlouho vítaným argumentem pro republikánské oponenty prezidenta Joea Bidena. Republikánský exprezident Donald Trump, který chce opět kandidovat v prezidentských volbách a který je sám trestně stíhaný, se během svého působení v Bílém domě potíže Huntera Bidena pokoušel dávat do souvislosti s kroky jeho otce.

Mezi Hunterovy politicky nejvýbušnější skandály minulých let patří kauza kolem jeho laptopu. Ta začala na podzim 2020, když bulvární list The New York Post zveřejnil materiály získané z počítače, který Bidenovi mladšímu kdysi údajně patřil. Data médiím tehdy poskytli spojenci Donalda Trumpa. Z dat vyplynuly podrobnosti o Hunterových podnikatelských aktivitách a údajných milionech dolarů vydělaných díky vazbám na čínské firmy.

Kritici poukazují také na Hunterovo členství ve správní radě ukrajinské energetické a těžební společnosti Burisma Holdings vlastněné oligarchou Mykolou Zločevským, a to v době, kdy Joe Biden byl viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy, tedy vlivným činitelem americké zahraniční politiky vůči Ukrajině.

List NYT nicméně poukazuje na to, že příběh Huntera Bidena je složitější, než by si přála republikánská opozice, která jej líčí jako podnikatele zneužívajícího svého postavení prezidentova syna, ale i než by si přáli jeho podporovatelé, kteří zlehčují okolnosti Bidenovy znepokojivé životní cesty. Hunter upadl do klesající spirály sebedestruktivního chování po smrti svého bratra Beaua v roce 2015. Dnes, osm let poté, je střízlivý a zahraničním obchodním aktivitám se nevěnuje. Nadále zůstává v popředí amerického veřejného politického života; jeho nejstarší dcera Naomi měla loni v listopadu svatbu v Bílém domě a Hunter se v květnu ve Washingtonu zúčastnil státní večeře.

"Je to příběh muže bojujícího s osobními démony na pozadí rodinné tragédie a pod drobnohledem veřejnosti," píše NYT.

O poznání kritičtěji na dnešní oznámení reagovali republikánští oponenti Bidenovy rodiny. Kromě Trumpa, který podle stanice CNN na své sociální síti hovořil o "zkorumpované spravedlnosti", se k věci vyjádřil republikánský kongresman z Kentucky James Comer, jenž dohodu Bidena a prokuratury označil za "plácnutí přes ruku". "Nedáme si pokoj, dokud nebudou odhaleny všechny aspekty prezidentova zapojení do intrik jeho rodiny," řekl kongresman.