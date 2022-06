Šwiateková získala druhý titul na Roland Garros, Havlíčková ovládla juniorku

Paříž - Světová tenisová jednička Polka Iga Šwiateková ovládla podruhé Roland Garros. Ve finále porazila osmnáctiletou Američanku Cori Gauffovou jednoznačně 6:1, 6:3. Na pařížské antuce uspěla už před dvěma lety, kdy získala první grandslamový titul. Šwiateková vyhrála 35. zápas za sebou a vyrovnala sérii Venus Williamsové z roku 2000. V tomto století nikdo více utkání v řadě nevyhrál. Česká tenistka Lucie Havlíčková vyhrála juniorské Roland Garros. V dnešním finále porazila dvakrát 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a navázala na loňský titul krajanky Lindy Noskové.

Jednadvacetiletá Šwiateková porazila Gauffovou ve třetím zápase po sobě a znovu s ní neztratila ani set. Celkem vyhrála šestý turnaj za sebou a uspěla v devátém finále v řadě, do kterého se probojovala. Upevnila si vedení v žebříčku WTA, kde bude mít v pondělí takřka dvojnásobný náskok před Anett Kontaveitovou z Estonska.

Gauffová, kterou čeká v neděli finále čtyřhry, nenapodobí loňský počin Barbory Krejčíkové. Česká tenistka před rokem v Paříži vyhrála vedle dvouhry také debl s Kateřinou Siniakovou. Letos po návratu po zranění lokte vypadla v prvním kole s domácí Diane Parryovou. Účast ve čtyřhře kvůli pozitivnímu testu na koronavirus odřekla.

"Po zápase jsem Coco (Gauffové) říkala, ať nebrečí, ale podívejte teď na mě. Chtěla jsem bych pogratulovat i jí, protože předvedla výborný výkon. Sleduju ji a věřím, že jednou tady vyhraje," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková.

"Když jsem tu vyhrála před dvěma lety, bylo to něco neuvěřitelného a nečekala jsem to. Tvrdě jsem na sobě pracovala, abych to dokázala znovu. I když to bylo těžké a byla jsem pod tlakem, díky fanouškům jsem to zvládla. Je skvělé, že tu jste se mnou i v těžkých chvílích," doplnila polská tenistka a vyslovila také podporu válkou sužované Ukrajině, za což si vyslechla dlouhý potlesk. "Zůstaňte silní," vzkázala.

Šwiateková si za svým druhým grandslamovým titulem šla rázně od samého úvodu. V první sadě prolomila soupeřce třikrát servis a za 33 minut vyhrála 6:1. Ve druhém setu sice Gauffová získala brejk, o tři roky starší Polka ji ale brzy oplatila stejnou mincí a za stavu 3:2 prolomila její servis znovu. Po hodině a osmi minutách světová jednička proměnila první mečbol. Při oslavách v lóži s týmem a rodinou se objala také s hvězdným polským fotbalistou Robertem Lewandowským.

"Omlouvám se, že jsem to dnes nezvládla. Věřím, že to ale bylo první z mnoha finále a do konce sezony vás potěším. Děkuji všem i za podporu během celého turnaje," řekla Gauffová, v jejichž očích se leskly slzy.

Šwiateková se stala po Sereně Williamsové druhou hráčkou v tomto století, která vyhrála šest titulů v úvodních šesti měsících sezony. Je také po Monice Selešové, Steffi Grafové a Chris Evertové čtvrtou nejmladší hráčkou, která získala na Roland Garros více titulů.

Havlíčková ovládla juniorku

Česká tenistka Lucie Havlíčková získala na Roland Garros juniorský titul ve dvouhře i ve čtyřhře. Ve finále singlu porazila dvakrát 6:3 Solanu Sierraovou z Argentiny a navázala na loňský titul krajanky Lindy Noskové. V deblu poté s krajankou Sárou Bejlek zdolaly stejným výsledkem česko-švýcarskou dvojici Nikola Bartůňková, Céline Naefová.

Ve finále dvouhry Havlíčková proti nenasazené soupeřce potvrdila roli turnajové devítky a se Sierraovou si poradila za 74 minut. Sedmnáctiletá tenistka TK Sparta Praha si připsala první úspěch na grandslamu a French Open ovládla jako pátá Češka v historii.

"Je to úžasné, ještě zpracovávám všechny emoce. Je toho hodně co vstřebávat. I když jsem tu strávila na kurtu snad milion hodin, protože jsem hrála kromě dneška snad vždy třísetové zápasy, cítím se skvěle," uvedla Havlíčková na tiskové konferenci.

Proti Sierraové čekala těžký duel. Sedmnáctiletá Argentinka předtím vyřadila Brendu Fruhvirtovou nebo Nikolu Bartůňkovou. "Moje taktika byla jít na kurt a užít si to. Sierru jsem neznala a neviděla jsem ji tu hrát. Ptala jsem se i ostatních českých holek, které s ní hrály. Čekala jsem těžký zápas, znovu na tři sety a připravovala se na to. Hrála jsem ale dobře, rychle a vyplatilo se to. Nakonec to bylo jen na dva sety," doplnila Havlíčková.

Skvělý turnaje poté Havlíčková po boku Bejlek, kterou vyřadila v semifinále dvouhry, završila ve čtyřhře. Oba juniorské tituly na jednom Roland Garros před ní získaly pouze Martina Hingisová, Nataša Zverevová a Ágnes Szávayová.

Jako jedna z prvních jí gratulovala dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová. "Juchuuu Lucie! Moc ti gratuluji k titulu na Roland Garros. Sleduji, jak v TK Sparta makáš a mám z tebe radost," napsala na twitteru.

Nosková loni ukončila 44 let dlouhé čekání na titul z dvouhry juniorek, kterou před ní naposledy vyhrála Hana Mandlíková. V roce 1975 na pařížské antuce triumfovala Regina Maršíková a v roce 1972 Renáta Tomanová.

"Je skvělé být součástí historie, ale stále je to jen začátek. Doufám, že větší úspěchy ještě přijdou. Třeba titul na turnaji WTA nebo něco takového," usmála se Havlíčková.

Mužskou čtyřhru vyhráli Arévalo s Rojerem

Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer vyhráli společně poprvé v kariéře čtyřhru na Roland Garros. Salvadorsko-nizozemský pár odvrátil proti nenasazené chorvatsko-americké dvojici Ivan Dodig, Austin Krajicek tři mečboly a zvítězil po více jak třech hodinách 6:7, 7:6, 6:3.

Arévalo s Rojerem se dali dohromady v tomto roce a před Paříží triumfovali také na turnaji v Dallasu nebo Delray Beach. Na letošním Roland Garros plnili roli dvanáctého nasazeného páru.

Jednatřicetiletý Arévalo získal premiérový triumf z turnajů velké čtyřky v kariéře a stal se prvním grandslamovým vítězem mužské čtyřhry ze Střední Ameriky. O devět let starší Rojer vyhrál už před sedmi lety ve Wimbledonu a v roce 2017 na US Open. Ve čtyřiceti letech se stal nejstarším vítězem mužské čtyřhry na Roland Garros.

Dodig s Krajicekem, kteří mohli navázat na triumf z turnaje v Lyonu, nevyužili za stavu 7:6 a 6:6 tři mečboly při podání soupeře. V poslední sadě pak za stavu 2:3 ztratili vlastní servis a prvního společného titulu na grandslamových turnajích se nedočkali.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur) Ženy: Dvouhra - finále: Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (18-USA) 6:1, 6:3. Muži: Čtyřhra - finále: Arévalo, Rojer (12-Salv./Niz.) - Dodig, Krajicek (Chorv./USA) 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3. Junioři: Dvouhra - finále: Debru (14-Fr.) - Bailly (Belg.) 7:6 (7:5), 6:3. Čtyřhra - finále: Butvilas, Poljičak (1-Lit./Chorv.) - Bueno, Buse (2-Peru) 6:4, 6:0. Juniorky: Dvouhra - finále: Havlíčková (9-ČR) - Sierraová (Arg.) 6:3, 6:3. Čtyřhra - finále: Havlíčková, Bejlek (1-ČR) - Bartůňková, Naefová (2-ČR/Švýc.) 6:3, 6:3.