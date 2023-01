Šwiateková na Australian Open nezaváhala, Korda vyřadil finalistu Medveděva

Melbourne - Světová jednička Polka Iga Šwiateková postoupila bez problémů do osmifinále tenisového Australian Open, španělskou kvalifikantku Cristinu Bucsaovou deklasovala 6:0, 6:1. O velké překvapení se v mužské dvouhře postaral Sebastian Korda. Dvaadvacetiletý Američan, jehož otec Petr grandslam v Melbourne v českých barvách vyhrál v roce 1998, vyřadil finalistu posledních dvou ročníků Rusa Daniila Medveděva po setech 7:6, 6:3 a 7:6.

Korda si postupem do osmifinále vyrovnal grandslamové maximum. Navíc na turnaji "velké čtyřky" porazil poprvé hráče z elitní světové desítky. Bývalé jedničce Medveděvovi patří nyní v žebříčku osmé místo. Někdejší vítěz juniorky na Australian Open Korda si o čtvrtfinále zahraje proti Polákovi Hubertu Hurkaczovi.

"Prostě jsem za tím šel," popsal Korda svůj herní plán, díky němuž získal největší vítězství kariéry. "Byl to neuvěřitelný zápas. Věděl jsem, co musím hrát, a dodržel jsem to, i když mi emoce lítaly nahoru dolů. Jsem nadšený," dodal 29. nasazený hráč turnaje.

Jednadvacetiletá Šwiatková je v osmifinále v Melbourne Parku počtvrté za sebou. Loňská semifinalistka se zdržela na kurtu s Bucsaovou jen 55 minut. V prvním setu nadělila 100. hráčce světa "kanára" a blízko byla i ve druhé sadě, Španělka získala až 12. hru v zápase. Šwiateková může získat čtvrtý grandslamový titul a první na Australian Open.

V cestě jí bude stát wimbledonská vítězka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která zdolala loňskou finalistku Američanku Danielle Collinsovou 6:2, 5:7, 6:2. I díky osmi esům a 33 vítězným míčům porazila přemožitelku Karolíny Muchové z druhého kola. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán je v osmifinále Australian Open poprvé.

S turnajem se překvapivě rozloučila šestá nasazená Maria Sakkariová. Řeckou tenistku porazila 7:6, 1:6, 6:4 čínská outsiderka Ču Lin, která ještě nikdy nezdolala soupeřku z top 10 žebříčku a dosud na granslamech nepřešla přes 2. kolo.

Bez ztráty setu jde dál Coco Gauffová. Osmnáctiletá Američanka, která v úvodu přehrála Kateřinu Siniakovou, si po triumfu nad Peraovou připsala osmé vítězství za sebou. Před prvním grandslamovým turnajem sezony triumfovala v Aucklandu.

Mezi muži pokračuje Řek Stefanos Tsitsipas, který vyřadil Tallona Griekspoora z Nizozemska po výhře 6:2, 7:6, 6:3. Třetí nasazený hráč, jenž je po vypadnutí Španěla Rafaela Nadala a Nora Caspera Ruuda nejvýše postaveným tenistou v turnaji, se v osmifinále utká s Jannikem Sinnerem. Jednadvacetiletý Ital otočil duel proti Martonu Fucsovicsovi z Maďarska a zvítězil 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Tsitsipas potvrdil, že se mu na Australian Open daří. Set neztratil ani proti Griekspoorovi a jedinkrát nepřišel o servis. Rodák z Atén útočí v Austrálii na třetí semifinále za sebou a čtvrté celkově.

Patnáctý nasazený Sinner otočil duel ze stavu 0:2 na sety poprvé, i když udělal proti Fucsovicsovi 52 nevynucených chyb. Ve zbývajících třech setech prolomil osmkrát soupeřovo podání a po třech hodinách a 36 minutách slavil postup. O tři roky staršímu Tsitsipasovi se pokusí oplatit loňskou čtvrtfinálovou porážku.

Grandslamový turnaj Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Lehečka (ČR) - Norrie (11-Brit.) 6:7 (8:10), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4, Tsitsipas (3-Řec.) - Griekspoor (Niz.) 6:2, 7:6 (7:5), 6:3, Auger-Aliassime (6-Kan.) - F. Cerúndolo (28-Arg.) 6:1, 3:6, 6:1, 6:4, Korda (29-USA) - Medveděv (7-Rus.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4), Hurkacz (10-Pol.) - Shapovalov (20-Kan.) 7:6 (7:3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3, Sinner (15-It.) - Fucsovics (Maď.) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0, Chačanov (18-Rus.) - Tiafoe (16-USA) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), Nišioka (31-Jap.) - McDonald (USA) 7:6 (8:6), 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (20-ČR) - Kalininová (Ukr.) 6:2, 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Bucsaová (Šp.) 6:0, 6:1, Pegulaová (3-USA) - Kosťuková (Ukr.) 6:0, 6:2, Ču Lin (Čína) - Sakkariová (6-Řec.) 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, Gauffová (7-USA) - Peraová (USA) 6:3, 6:2, Rybakinová (22-Kaz.) - Collinsová (13-USA) 6:2, 5:7, 6:2, Ostapenková (17-Lot.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:0, Azarenková (24-Běl.) - Keysová (10-USA) 1:6, 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Kolodziejová, Vondroušová (ČR) - Barnettová, Nichollsová (Brit.) 3:6, 6:3, 7:5, L. Fruhvirtová, Riskeová-Amritrajová (ČR/USA) - Panovová, Dzalamidzeová (Rus./Gruz.) 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

2. kolo:

Sutjiadiová, Katoová (16-Indon./Jap.) - Bouzková, Osoriová (ČR/Kol.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.