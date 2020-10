Šwiateková je první finalistkou Roland Garros

Paříž - První finalistkou antukového Roland Garros se stala polská tenistka Iga Šwiateková. Devatenáctiletá hráčka si dnes poradila s argentinskou kvalifikantkou Nadiou Podoroskou za 70 minut jasně 6:2 a 6:1. Soupeřkou Šwiatekové v sobotním finále může být Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu se v druhému semifinále střetne s letošní šampionkou Australian Open Sofií Keninovou z USA.

Šwiateková, která ve čtvrtfinále vyřadila největší favoritku pařížského turnaje Rumunku Simonu Halepovou, je druhou polskou tenistkou ve finále Roland Garros. Navázala na Jadwigu Jedrzejowskou, která si zahrála o titul v roce 1939.

V semifinále proti 131. hráčce žebříčku Podoroské měla Šwiateková od začátku převahu. Přestřílela soupeřku 23:6 na vítězné údery a oba sety rozhodla důrazným nástupem - v prvním vedla rychle 3:0 a ve druhém 4:0.

"Hrála jsem zápas, jako kdyby to bylo první kolo, abych se nestresovala tím, že to je semifinále," řekla na kurtu Šwiateková, která v šesti zápasech neztratila ani set a prohrála pouze 23 gamů. "Věděla jsem, že pokud budu někde v grandslamovém finále, tak to bude na French Open," uvedla předloňská vítězka juniorky ve Wimbledonu.

Díky premiérovému postupu do grandslamového finále má Šwiateková jistý posun z 54. místa do první třicítky žebříčku WTA. V případě zisku titulu bude sedmnáctá. Stala se sedmou nenasazenou finalistkou Roland Garros a navázala na loňský úspěch Markéty Vondroušové, kterou vyřadila letos v prvním kole.

O titul může Šwiateková v Paříži hrát i ve čtyřhře. S Američankou českého původu Nicole Melicharovou jsou v semifinále, v kterém nastoupí v pátek proti chilsko-americkému páru Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková.

Výsledky grandslamového turnaj French Open:

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Soares, Pavič (7-Braz./Chorv.) - Farah, Cabal (1-Kol.) 7:6 (7:4), 7:5, Krawietz, Mies (8-Něm.) - Koolhof, Mektič (9-Niz./Chorv.) 6:3, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Šwiateková (Pol.) - Podoroská (Arg.) 6:2, 6:1.

Junioři:

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krumich, Svrčina (ČR) - Lorens, Ozolinš (7-Pol./Lot.) 7:6 (7:3), skreč.

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ealaová (2-Fil.) - Nosková (ČR) 4:6, 6:3, 6:2.