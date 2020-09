Švýcaři v referendu zřejmě odmítli zrušit volný pohyb osob s EU

Bern - Švýcaři dnes v referendu zřejmě odmítli návrh zrušit smlouvu s Evropskou unií o volném pohybu osob, informovala švýcarská televize SRF po poledním uzavřením volebních místností. Podle projekcí na základě částečných výsledků se proti vyslovilo přes 60 procent zúčastněných. V referendu se hlasovalo i dalších otázkách.

Plebiscit iniciovala nacionalistická Švýcarská lidová strana (SVP), podle níž smlouva umožňuje masové přistěhovalectví do země. Hlasování bylo podle agentury Reuters důležitým testem přístupu k cizincům, kteří tvoří asi čtvrtinu obyvatel Švýcarska.

Odmítnutí návrhu na zrušení volného pohybu by mohlo vnést novou energii do zdlouhavých jednání mezi Švýcarskem a EU o spolupráci. Unie chce veškerá bilaterální ujednání s Bernem zahrnout do rámcové smlouvy, která by při změnách unijních zákonů garantovala jejich automatické převzetí. Konzervativní Švýcaři se ale obávají plíživého rozšíření unijních předpisů ve své zemi.

Švýcaři dnes hlasovali také o zavedení dvoutýdenní otcovské dovolené, o usnadnění odstřelu vlků, bobrů a dalších zvířat, o nákupu nových bitevníků nebo o daňových úlevách pro rodiny s dětmi.