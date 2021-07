Švýcaři se ve čtvrtfinále ME pokusí překvapit dalšího favorita Španělsko

Petrohrad - Švýcarští fotbalisté se v pátečním čtvrtfinále mistrovství Evropy pokusí překvapit dalšího favorita. Po osmifinálovém vyřazení úřadujících mistrů světa Francouzů vyzvou v Petrohradu trojnásobné šampiony Eura Španěly. Zároveň budou usilovat o zápis do vlastní historie, protože ještě nikdy na velkém turnaji nepostoupili mezi čtyři nejlepší celky. Utkání má výkop v 18:00.

Svěřenci trenéra Vladimira Petkovice v Bukurešti prohrávali s Francií 1:3, v závěrečné desetiminutovce normální hrací doby ale srovnali. V prodloužení rozhodnutí nepadlo a na řadu přišly pokutové kopy, v nichž outsider zvítězil 5:4. Výběr ze země helvétského kříže se probojoval do čtvrtfinále závěrečného turnaje poprvé od domácího mistrovství světa v roce 1954. Při pátém startu na Euru čeká Švýcarsko v této fázi premiéra.

"Zápas s Francií byl až příliš emotivní. Všichni hráči do toho dali 120 procent. Byl to pravděpodobně vůbec nejlepší výkon mého týmu. Proti Španělsku potřebujeme zopakovat to samé," řekl sedmapadesátiletý Petkovic pro web UEFA.

Švýcaři budou usilovat i o vylepšení vzájemné historické bilance. V dosavadních 22 utkáních zdolali "La Roja" pouze v základní skupině světového šampionátu 2010 (1:0). Tři z posledních čtyř duelů ale neprohráli. Mužstva se potkala loni na podzim v Lize národů: v Madridu vyhráli Španělé 1:0, v Basileji skončil duel 1:1.

"Můžeme snít, jsme pořád na turnaji. Čeká nás Španělsko, s nímž jsme hráli nedávno. Potřebujeme k tomu stejný charakter a bojový duch jako proti Francii," uvedl osmadvacetiletý kapitán a záložník Granit Xhaka, který ale kvůli dvěma žlutým kartám svému celku nepomůže.

Rovněž tým z Pyrenejského poloostrova svedl v osmifinále v Kodani dramatickou bitvu. S posledními vicemistry světa Chorvaty ztratil v závěru vedení 3:1, v prodloužení ale dvakrát skóroval a zvítězil 5:3. Výběr kouče Luise Enriqueho vstřelil v posledních dvou duelech na Euru jako první mužstvo v historii po pěti brankách.

"Jsem připravený na další takové utkání jako s Chorvatskem, ale nevím, jestli je na tom stejně i má rodina a fanoušci. Nebudeme hrát na nakopávané míče a defenzivně, i když to pak přináší divoké zápasy," konstatoval jednapadesátiletý Enrique.

Španělé drží sérii 12 utkání bez porážky. Pokaždé, když ve čtvrtfinále mistrovství Evropy zvítězili, turnaj ovládli (v letech 1964, 2008 a 2012). Se třemi triumfy jsou spolu s Německem nejúspěšnější zemí v dějinách turnaje. "Ve čtvrtfinále záleží na nás a ne na soupeři. Je jedno, jestli hrajeme proti Francii, Švýcarsku nebo Ukrajině. Jsme tu pro to, abychom vyhráli, takže musíme čelit a porážet ty nejlepší," prohlásil čtyřiadvacetiletý brankář Unai Simón.

Vítěz narazí v londýnském semifinále 6. července na lepšího z dvojice Belgie - Itálie.