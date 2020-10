Svůj hlas ve volbách v USA už odevzdalo 74 milionů lidí

Washington - V prezidentských volbách v USA již využilo možnosti předčasného hlasování přes 74 milionů lidí, což je více než polovina z celkové účasti ve volbách v roce 2016. Svůj hlas dnes v domovském městě Wilmington ve státě Delaware odevzdal i demokratický kandidát Joe Biden. Informovala o tom agentura Reuters. Do oficiálního volebního dne přitom zbývá ještě týden.

Podle Michaela McDonalda, který má na Floridské univerzitě na starosti projekt monitorující předčasné hlasování, je možné, že volební účast bude letos nejvyšší od roku 1908. McDonald odhaduje, že svým hlasem některého z kandidátů podpoří asi 150 milionů Američanů, tedy zhruba 65 procent oprávněných voličů. V roce 2016 jich hlasovalo 55,5 procenta.

Nebývale vysoký zájem je letos o korespondenční hlasování, což podle expertů souvisí s pandemií nemoci covid-19. Ta přinutila voliče k hledání alternativ vůči hlasování o volebním dni, kdy se dá očekávat velké množství lidí ve volebních místnostech. V posledních dnech pak k nárůstu účasti přispělo otevření volebních místností pro předčasné hlasování na Floridě, v Texasu a na dalších místech.

Jedním ze států, který předčasné hlasování umožňuje, je Delaware, kde dnes hlasoval Biden společně s manželkou Jill. Trump svůj hlas odevzdal už v sobotu, a to ve městě West Palm Beach na Floridě, které je nedaleko jeho soukromého klubu Mar-a-Lago.

Podle dat McDonaldova projektu, jenž sbírá data o předčasně odevzdaných hlasech, korespondenčně již hlasovalo více než 49 milionů Američanů. Obrovský počet hlasů poslaných poštou podle expertů může sčítání prodloužit o řadu dní či týdnů, což znamená, že vítěz nemusí být znám hned večer po uzavření volebních místností 3. listopadu.

V řadě klíčových států se přitom čeká těsný souboj mezi nynějším republikánským šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a jeho demokratickým rivalem Joem Bidenem. Podle dosavadních údajů stále dominují v předčasném hlasování demokraté, republikáni ale jejich náskok stahují. Mnozí republikánští voliči, kteří zřejmě uposlechli varování Trumpa, podle nějž je korespondenční hlasování náchylné k rozsáhlým podvodům, nyní totiž začínají proudit k urnám. Volební experti však opakovaně tvrdí, že korespondenční hlasování je bezpečné.

Pouze osm z 50 amerických států bude podle amerického listu The New York Times (NYT) mít sečteno 98 procent hlasů do poledne 4. listopadu. K prodlevě přispívají rozdílná pravidla pro sčítání v jednotlivých státech. Na rozdíl od většiny států například zákon v Pensylvánii neumožňuje hlasy odevzdané v předstihu zpracovávat do 07:00 v den voleb. Obdobná je situace i ve Wisconsinu. Filadelfie a další místa v Pensylvánii mají v plánu tyto hlasy vyhodnocovat přesně od 07:00. Další okresy, kde se očekává těsný výsledek, jako například Erie či Cumberland, hodlají počkat do uzavření volebních místností.

Trump v úterý prohlásil, že výsledek by podle zákona měl být jasný v den voleb. "Bylo by velmi, velmi správné a velmi hezké, aby byl vítěz oznámen 3. listopadu, místo toho, aby se hlasy počítaly dva týdny, což je naprosto nevhodné a nevěřím, že je to podle našich zákonů," řekl prezident. Součty hlasů ve volební noc jsou však vždy neoficiální a jednotlivé státy mají různé termíny, do kterých musí výsledky potvrdit, připomněla televize CNN. V některých státech to přitom může trvat i do prosince. Nejzazší datum pro vyřešení případných sporů kolem sčítání ve všech státech je 8. prosinec, tedy šest dní před hlasováním takzvaných volitelů, kteří celkového vítěze potvrdí.