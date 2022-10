Svržená barmská vůdkyně Su Ťij dostala další tresty za korupci

Ilustrační foto - Svržená šefka barmské vlády Do Aun Schan Su Ťij na snímku ze 17. prosince 2019.

Ilustrační foto - Svržená šefka barmské vlády Do Aun Schan Su Ťij na snímku ze 17. prosince 2019. ČTK/AP/Aung Shine Oo

Neipyijto - Svržená barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij dostala tříletý trest vězení ve dvou případech korupce. Nositelka Nobelovy ceny za mír byla zadržena po vojenském převratu v zemi loni v únoru. Od té doby už vojenské tribunály Su Ťij uložily tresty v celkové délce 26 let. Su Ťij obžalobu odmítla a podle kritiků je rozhodování soudů motivované politicky, uvedla agentura AP.

Sedmasedmdesátiletá politička byla odsouzena k třem letům vězení za to, že podle obžaloby dostala v letech 2019 a 2020 úplatek ve výši 550.000 dolarů (zhruba 12 milionů korun), který jí prý předal podnikatel ve stavebnictví Maun Weik. Ten byl dříve odsouzen za obchodování s drogami. Su Ťij si oba tříleté tresty odpyká souběžně. Celková délka udělených trestů od vojenského puče se pro ní zvýšila z 23 na 26 let vězení.

Su Ťij soudí vojenské tribunály v neveřejných řízeních, o kterých nesmí mluvit na veřejnosti ani její advokáti. Od vojenského převratu z února loňského roku v zemi neplatí zásady právního státu a podle kritiků je rozhodování soudů motivované politicky.

Ve všech procesech, kterým Su Ťij čelí, političce hrozí až 120 let vězení. Podle agentury AP v zahraničí převažuje názor, že procesy mají zabránit, aby se Su Ťij vrátila do politiky. Na konci června byla převezena do věznice s vysokou ostrahou v Neipyijtu.