SVOL: Ceny dřeva jsou nejvyšší za 20 let, stoupají od loňského jara

Střítež (Jihlavsko) - Ceny dřeva v Česku jsou kvůli velké poptávce nejvyšší za poslední dvě desetiletí. Ceny se zvyšují od loňského jara. Vliv na to mohlo mít přerušení dovozu dřeva do Evropy z Běloruska a možná i z Ruska a pocit, že komodity obecně nebudou. Na konferenci Sdružení vlastníků soukromých, obecních a církevních lesů v ČR (SVOL) to ČTK řekl předseda Jiří Svoboda. Lesníkům také stoupají náklady, drahé jsou i sazenice a není jich dost. Vlastníci lesů chtějí novelu zákona o myslivosti, i kvůli tomu, aby mladým stromkům tolik neškodila zvěř.

Ceny dřeva se zvyšují od loňského jara. Obvykle se měnily po čtvrtletích, teď stoupají i rychleji, uvedl předseda SVOL. Cena smrkové pilařské kulatiny v nejvyšší kvalitě se teď na odvozním místě pohybuje okolo 3300 Kč za metr krychlový. "Což je cena, která tady dlouho nebyla," řekl. Zároveň podotkl, že všichni asi tušili, že jednou bude dřeva málo, protože se ho těží víc, než ho přirůstá.

Letošní vývoj kůrovcové kalamity v lesích bude podle Svobody záviset na počasí. Vlhko by mohlo jako vloni množení kůrovce přibrzdit. "Pokud bude znovu sucho, vrátíme se zpátky třeba o dva roky," řekl.

Lesníci by od státu chtěli dostat větší prostor při hospodaření. "Potřebujeme trošičku změnit postoj státu k vlastníkům, dokázat upravit lesní zákon, aby vlastníci měli větší prostor ve správě majetku," řekl Svoboda. Stát by podle něj měl u lesníků před restrikcemi upřednostnit motivační nástroje. Nynější zákon podle Svobody navazuje na legislativu z 60. let minulého století. "Je to velmi restriktivní zákon, který řeší téměř každé téma, nechává minimum prostoru pro hospodáře," uvedl.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) by k lepšímu řešení záležitostí celého resortu přispělo to, kdyby jeho ministerstvo mělo vedle lesů v působnosti i zpracování dřeva. Dřevozpracující průmysl teď spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). "Protože na MPO dřevozpracující průmysl není prioritou, jsou daleko větší odvětví v rámci resortu průmyslu," řekl. Lesníky požádal o podporu k tomuto kroku.

Majitelé lesů dnes uváděli, že podle nich mají na nastavení podmínek pro hospodaření v lesích neúměrný vliv různé ekologické organizace. "V žádném jiném období nebyla do lesnictví tolik zatahována politika a názory lidí, kterých se lesnictví vůbec netýká, jako v současné době," řekl Radomír Charvát z Lesního družstva Chvojno. Ministr lesníky vyzval, aby se chováním těchto organizací inspirovali a víc o své práci informovali veřejnost a média.

Sdružení vlastníků lesů už připravuje první Den otevřených lesů. Komentované vycházky a ukázky práce lesníků budou 18. června na desítkách míst v ČR.

SVOL má přes 700 členů, kteří hospodaří na 551.000 hektarech půdy. Jde o 21 procent celkové výměry lesů v ČR.