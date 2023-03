Svoboda skončil v čele Komise sportovců ČOV, dostal důtku od šéfa Dukly

Praha - Bývalý moderní pětibojař David Svoboda skončil v čele Komise sportovců Českého olympijského výboru (ČOV). Za výroky k válce na Ukrajině a návratu ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží dostane důtku od ředitele Dukly Pavla Bence. Informovala o tom ministerstvo obrany, s jehož šéfkou Janou Černochovou se dnes Svoboda sešel. Olympijský vítěz z Londýna 2012 Svoboda čelí kritice po středečním rozhovoru v České televizi, kde relativizoval válku na Ukrajině.

Svoboda svůj konec v čele Komise sportovců ČOV zdůvodnil souběhem funkcí. "Dvojrole profesionálního vojáka a zástupce sportovců v komisi nejde dohromady, proto jsem se rozhodl na členství rezignovat. Nejsem advokát Ruska a mrzí mě, že má neobratná vyjádření mohla poškodit armádu a resort obrany," uvedl v tiskové zprávě.

Bývalý pětibojař nyní pracuje na Dukle jako trenér. Od ředitele tohoto armádního klubu Bence dostane za "nedodržení předpisů" písemnou důtku. "Voják má povinnost chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil," uvedl Benc.

Ministryně obrany Černochová, která už ve středu večer Svobodovy výroky ostře kritizovala, toto řešení situace přivítala. "Ministerstvo obrany a armáda podporuje Ukrajinu a nesouhlasí s tím, aby ruští a běloruští sportovci startovali na olympiádě, když jejich ukrajinští kolegové umírají na frontě ve válce rozpoutané Ruskem a podporované Běloruskem. Tento jednotný postoj očekávám od všech vojáků," prohlásila. "Nejde o postih za názor, ale za nedodržení toho, jak by měl profesionální voják na veřejnosti vystupovat," dodala.

Se Svobodou se dohodla na společné návštěvě ukrajinských vojáků, kteří jsou na výcviku v Česku. "Pojedeme za nimi na Libavou, abychom si společně vyslechli jejich příběhy o tom, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští," uvedla. Na rozloučenou Svobodovi předala plakát s portréty ukrajinských sportovců zabitých nebo pohřešovaných kvůli bojům na Ukrajině.

Svoboda České televizi řekl, že sportovci by neměli být diskriminováni na základě svého politického postoje. Hovořil také o tom, že první obětí v každém válečném konfliktu je pravda, a rezoluce valného shromáždění OSN, které opakovaně odsoudilo agresi Ruska vůči Ukrajině okomentoval slovy: "Může to být klidně mýlka, co já vím."

Ještě ve středu v noci se Svoboda snažil své výroky korigovat a tvrdil, že nechtěl rozhodně hájit Rusko a Bělorusko ani Mezinárodní olympijský výbor, který doporučil návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. Jeho hlavním záměrem prý bylo prezentovat neutrální postoj Komise sportovců ČOV, který se opíral o výsledky průzkumu mezi dvěma stovkami sportovců. Úplně vyloučení Rusů a Bělorusů z mezinárodního sportu podpořilo 49 procent z nich.