Svoboda: Mezi největší problémy Prahy jsou energetika či doprava

Praha - Mezi největší problémy Prahy patří energetika, doprava nebo nedostatek míst ve školách. Ve svém kandidátském projevu na primátora to řekl poslanec a lídr Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Bohuslav Svoboda (ODS). O volbě primátora se dnes už více než pět hodin hádají městští zastupitelé. Přou se zejména o postup, kdy se Spolu a ANO domluvily na volbě pouze Svobody, avšak neplánují volit zbylých deset radních. Podle Pirátů a Prahy Sobě je nelegitimní, podle Spolu a ANO naopak v pořádku a postup si nechaly posvětit ministerstvem vnitra. Svoboda byl poprvé primátorem v letech 2010 až 2013. Volby v Praze letos v září vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

"Slíbili jsme Pražanům, že budeme pracovat pro ně. Chci vytáhnout (v projevu) jen několik věcí, které jsou pro Prahu zásadní a musí se dělat. Je to problém energetiky, který na nás dopadá kvůli světovému vývoji. Musíme energetiku pro Pražany zajistit tak, aby všechny hrozby, které se říkají, tak abychom jim všem čelili, abychom rizika minimalizovali," řekl Svoboda.

Druhým tématem je podle Svobody doprava. "Všichni víme, že doprava v Praze prakticky stojí. Kdo přes Prahu musí jezdit, tak to ví velice dobře. Dokonce i MHD začíná mít zásadní problémy," řekl. Zásadní je podle něj dokončit silniční okruhy, neboť bez jejich dokončení není možné dělat další změny a omezení v centru.

Poslední zmínil školství, kdy chybí místa mimo jiné na středních školách. "Zejména střední školství prochází velkou krizí, co se týče počtu míst. Zájmem rodičů je, aby děti vystudovaly alespoň tu střední školu," řekl Svoboda. Magistrát musí začít hledat prostory, kde se bude výuka odehrávat. "O boji s korupcí se nebude mluvit, to se bude dělat," dodal na závěr.

Spolu a ANO začaly v neděli jednat o možné podpoře menšinové rady Spolu ze strany ANO. To předložilo 15 programových bodů, kterými podporu podmiňuje. Na konečném znění těchto bodů se strany zatím nedomluvily, proto se jejich zástupci rozhodli volit pouze primátora.

Spolu se obrátilo na ministerstvo, zda je postup v pořádku. Ministerstvo proti němu nic nenamítá. Piráti a Praha Sobě mají ale opačný názor. Právě to se stalo jedním z témat, o která se zastupitelé začali přít. V často osobních invektivách si rovněž začali vyčítat, kdo může za to, že ani po více než dvou měsících od voleb není ustavena nová koalice, a rovněž si vyčítali, co kdo v minulosti udělal, nebo neudělal.

Koaliční vyjednávání začala ihned po volbách. Od té doby se průběžně setkávali zástupci jednotlivých stran. Spolu prosazovalo vznik obdobné koalice, jako je ta vládní, tedy s Piráty a STAN, avšak jednání skončila neúspěšně. Letošní jednání o novém vedení města je nejdelší v historii Prahy od roku 1993.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty.

Piráti jsou připraveni soudně napadnout případnou volbu Svobody primátorem

Pražští Piráti jsou připraveni napadnout u soudu případnou volbu lídra Spolu Svobody primátorem, kdy by zároveň zůstali ve funkcích i dosluhující radní. Podle nich by tak byla volba v rozporu se zákonem o hlavním městě v tom, že by Svoboda byl sice primátorem, ale nebyl členem rady. ČTK a ČRo to dnes řekl místopředseda zastupitelů Pirátů Viktor Mahrik. Na volbě Svobody se domluvili zástupci Spolu a ANO, kteří si nechali svůj postup posvětit ministerstvem vnitra. Piráti nesouhlasí s uvedeným ministerským výkladem, že je volba v pořádku. Zastupitelé na dnešním zasedání o volbě dlouze diskutují, avšak zatím nehlasovali. Rozhodnout by měli ještě dnes.

"Rozpor se zákonem o hlavním městě Praze je ten, že rada hlavního města Prahy má mít 11 členů a primátor a jeho náměstci jsou členy rady. Toto je v zákoně zmíněno několikrát. Situace, která se teď blíží, povede v to, že primátor bude mimo radu. Rada bude mít stále 11 členů plus tam bude primátor, který bude stát mimo radu," řekl Mahrik.

Zástupci Spolu se zároveň obrátili na ministerstvo, zda je postup v pořádku. Ministerstvo proti němu nic nenamítá. Piráti mají ale opačný názor.. "To, jakým způsobem to vykládá ministerstvo vnitra, tak s tím úplně nesouzním, protože tam je spoustu rozporů a povede to k problémům. Bylo by fajn, kdyby tohle to soud nějak posoudil," dodal Mahrik.

Piráti si zároveň chtějí počkat na vyjádření Svobody, jak si představuje své fungování v radě. Svoboda se k volbě na zasedání dnes do 12:00 zatím oficiálně nevyjádřil. Piráti podle Mahrika zároveň zváží, jak se postavit k jeho případným krokům ve funkci primátora, které je podle nich možné napadnout u Nejvyššího správního soudu.