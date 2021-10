Světový tisk si před volbami v ČR všímá Pandora Papers a zadlužení

Londýn/Paříž/Praha - Světový tisk se před českými parlamentními volbami zabývá především tím, zda odhalení mezinárodního novinářského projektu Pandora Papers ovlivní jejich výsledek nebo povolební vyjednávání. Agentury Bloomberg a Reuters zaměřují svou pozornost na rostoucí zadlužení českého státu a kroky, které bude muset učinit příští vláda, ať už ji povede kdokoli. Server Euronews upozornil, že ačkoli jsou Češi podle průzkumů poměrně znepokojeni změnami klimatu, nehrálo toto téma v kampani příliš významnou roli.

Odhalení Babišova nákupu francouzské nemovitosti prostřednictvím poměrně komplikované sítě offshorových firem, se kterým přišlo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), podle francouzského listu Le Figaro zřejmě Babišovo vítězství neohrozí. Stejný názor má britský deník Financial Times, který soudí, že Pandora Papers nepřipraví Babiše o voliče. Celkový dopad kauzy na volby je však zatím nejasný, podotýká The Washington Post.

Podle Financial Times aféra omezuje zejména Babišův manipulační prostor po volbách, především pokud jde případnou spolupráci s částmi koalice Spolu. Nynějšímu premiérovi tak zřejmě nezbyde nic jiného, než určitým způsobem kooperovat s hnutím SPD předsedy Tomia Okamury, které agentura AP označuje za "nejvíce protiimigrantskou a protimuslimskou stranou v České republice". Financial Times přitom připomínají Okamurovu výzvu z roku 2015, aby lidé venčili prasata před mešitami v rámci boje proti radikálnímu islámu. Spolupráce s takovou stranou by Babiše mohla přivést do diplomatické izolace na evropské scéně, podotýká britský list.

Agentura AFP se zaměřila na to, že Babiš se po volbách možná nebude moci znovu spolehnout na podporu od KSČM, které poprvé od roku 1989 hrozí, že se do Poslanecké sněmovny nedostane. KSČM se nedaří nalákat mladé voliče, přičemž její krajně levicové renomé utrpělo spoluprací s často napadaným miliardářem Babišem, píše AFP.

List Financial Times zase upozornil, že české volby možná přinesou význačný úspěch evropskému hnutí pirátských stran. Čeští Piráti totiž mají jako první podobně zaměřená strana na kontinentu šanci dostat se až do vlády.

Babiš podle agentury AP zaměřil svou předvolební kampaň zejména na téma migrace a ochrany ČR před Evropskou unií a její zelenou politikou. Server Euronews podotýká, že ačkoli většina Čechů považuje podle průzkumů téma klimatických změn za velmi důležité, do letošní předvolební kampani v ČR se to příliš nepromítlo. Hlavními tématy byla podle Euronews migrace, stav ekonomiky a její zotavení po pandemii covidu-19.

"Andrej Babiš se ve snaze vyhrát volby drží jednoduché strategie: Dejte voličům peníze," napsala agentura Bloomberg, podle níž se Babiš rozchází s dlouholetou českou tradicí fiskálního konzervatismu. Ačkoliv dříve čeští voliči slyšeli na sliby ohledně snižování schodků státního rozpočtu, má Babiš nakročeno k výhře třebaže zvýšil důchody a platy státních zaměstnanců a za rekordních deficitů schválených kvůli pandemii prosadil snížení daní, před kterým řada ekonomů varuje, píše Bloomberg.

Agentura Reuters podotýká, že ať již se do čela české vlády po volbách postaví kdokoli, čeká hoj nezáviděníhodná výzva v podobě velice rychle narůstajícího státního dluhu. "Všechny politické strany v obavě z vystrašení voličů vyloučily zásadní zvýšení daní a nezveřejnily žádné plány ohledně jiných bolestivých opatření. Příští vládu nicméně čeká nepříjemné probuzení a řada těžkých rozhodnutí ohledně toho, jak zvýšit příjmy a snížit výdaje," píše Reuters k nadcházejícím parlamentním volbám v ČR.