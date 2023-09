Světový den atopické dermatitidy: ekzém ovlivňuje kvalitu spánku i psychiku

Praha 15. září 2023 (PROTEXT) - Na 14. 9. připadá tradičně Světový den atopického ekzému. Civilizační chronické onemocnění, které se projevuje mimo jiné suchou kůží a silným svěděním, umí znepříjemnit život člověka. V Česku se týká asi 234 000 pacientů. Medicínský pokrok přináší primárně biologická léčba.

„Málokterý pacient trpí jen atopickou dermatitidou, velmi často ho trápí také astma, alergie, ale i řada psychických chorob,“ vysvětlil během středeční živé debaty na českénoviny.cz prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zdůraznil výrazný vliv atopické dermatitidy na kvalitu života. Ekzém může srazit sebevědomí a ovlivnit osobní vztahy. „Atopická dermatitida se může objevit i v oblasti genitálií a způsobit tak sexuální potíže, někteří jedinci se kvůli tomu například nepokouší navazovat vztahy vůbec,“ uvedl příklad profesor.

Podle dostupných údajů žilo v roce 2022 na planetě 223 milionů lidí s atopickým ekzémem. Téměř pětina z nich byla podle dat Mezinárodní ligy dermatologických společností (ILDS) ve věku 1-4 roky. Přesto, že se ekzém vyskytuje primárně u dětí, mohou se s ním setkat i dospívající. Ve 2-3 % případů se diagnostikuje poprvé až v dospělosti. Nepříjemné jsou především projevy na viditelných místech obličeje (např. okolo očí a úst), ve vlasech a krku. Pacienti mají problém usnout. Ovlivněny jsou také volnočasové aktivity, úspěšnost ve škole a v práci. Vzplanutí kůže často ovlivňuje stres.

„Počítáme s tím, že se obecně úhrada pojišťoven za kožní choroby bude v budoucnu navyšovat,“ uvedl předseda správní rady VZP ČR Tom Philipp. „V loňském roce VZP poskytla pacientům s nejtěžšími formami léčbu za necelých 95 milionů korun,“ řekl a poukázal na fakt, že to je téměř o třetinu víc než v roce předchozím, a také více než desetinásobek oproti roku 2019 (8,3 mil Kč.), kdy u této diagnózy pojišťovna začala hradit biologickou léčbu.

Možnosti léčby ekzému závisí na jeho formě. U té mírné stačí často kůži lokálně promazávat a vyvarovat se alergenům. Pokud je ekzém těžší, je zde k dispozici léčba UV zářením. V případě opravdu těžké formy atopické dermatitidy se podle MUDr. Gkalpakiotise pacient neobejde bez vnitřní léčby. Moderní cílená terapie je ve formě injekce (tzv. biologická léčba) nebo tablety (molekulová léčba).

„Stejná biologická léčba, která funguje na atopickou dermatitidu, pomáhá i na astma. Ukazuje to propojenost obou onemocnění. Dnes je možná léčba už od 6 měsíců věku. Doufáme, že pokud například dítě zaléčíme včas, zabráníme vzniku dalších chorob a pacient nemusí absolvovat léčbu celoživotně,“ vyzdvihuje pokroky medicíny pan profesor.

Největší expert na své onemocnění bývá vždy sám pacient. Potvrzuje to Ing. Josef Pohůnek, předseda pacientské organizace SPAE (Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků). Každý by podle něj měl mít primárně přehled o své nemoci. Posloužit k tomu může interaktivní dotazník z webu proatopiky.cz, kde pacient jednoduše zodpoví několik otázek o stavu kůže a získá skóre, které mu napoví, jak atopickou dermatitidu zvládá. „V průběhu času například může sledovat zlepšení nebo zhoršení ekzému. To je důležité pro něj i pro lékaře. Výsledky si může zapisovat a hlídat tak důsledně dopad atopické dermatitidy na svůj život,“ vysvětluje pan Pohůnek.

Jeho pacientská organizace se výrazně zasazuje o osvětu o tomto onemocnění a bourání společenských mýtů. Vysvětluje primárně to, že ekzém není nakažlivý a pacientům s atopickou dermatitidou se není třeba vyhýbat. Z mnoha projektů, za kterými SPAE stojí, lze například poukázat na komiksový příběh bojovnice Exeny a mága Madera se vzácnou kůží, kteří zažívají každodenní situace, se kterými se atopici setkávají. Příběh je k dohledání na instagramu jako @atopickavyprava. Pomáhá mladým lidem především uvědomit si, že toto onemocnění nemají sami. „14. 9. je Světový den atopického ekzému, osvěta o tomto mnohdy velice nepříjemném a omezujícím onemocnění je nesmírně důležitá,“ připomíná předseda pacientské organizace SPAE, pan Pohůnek.