Světoví spisovatelé a herci žádají propuštění Navalného z vězení

Moskva - Řada spisovatelů, herců a dalších osobností v otevřeném dopise vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina k propuštění lídra ruské opozice Alexeje Navalného z vězení. Dopis podepsali mimo jiné spisovatelé Salman Rushdie a J. K. Rowlingová nebo herec Benedict Cumberbatch. Jeho text zveřejnil portál Meduza.

"Navalnyj si odpykává trest odnětí svobody na základě obvinění, která by nikdy žádný spravedlivý a nezávislý soud nepřijal. Podporujeme výzvu německé vlády, amerických úřadů nebo Evropské unie, které požadují jeho okamžité propuštění. Je to ve Vašich silách," vzkázali autoři dopisu Putinovi. Mezi podepsanými jsou také mimo jiné nositelé Nobelovy ceny za literaturu Světlana Alexijevičová, Olga Tokarczuková, Orhan Pamuk nebo herec Jude Law.

Za mřížemi má nyní Navalnyj strávit 11,5 let. Ve vězení se ocitl poté, co ho ruská justice uznala vinným z podvodů a pohrdání soudem. Navalnyj spolu s dalšími kritiky režimu v Moskvě tvrdí, že ruské úřady případy proti němu vykonstruovaly, aby ho coby výrazného představitele opozice umlčely, a světoví lídři opakovaně Moskvu vyzvali k jeho propuštění.

Autoři dnes zveřejněného dopisu také poukázali na surovost podmínek, v nichž věznice Navalného drží. Opoziční představitel je pravidelně trestán pobytem na samotce. "Znovu a znovu ho posílají na samotku, do betonové krychle o velikosti psí boudy, která nemá odvětrávání. Odpírají mu návštěvy příbuzných a telefonáty, nepouštějí k němu advokáty. Nehledě na vysokou horečku musí trávit celý den vestoje," napsali v dopise.

Navalnyj tento týden uvedl, že ho v Rusku čeká další soud kvůli obvinění z terorismu a že v jednom případu mu hrozí 30 let a ve druhém až doživotí. Jeho spolupracovníci nedávno poukázali na to, že jeho zdravotní stav se prudce zhoršil, a objevily se i spekulace, že ve vězení dostává malé dávky jedu. Navalnyj se už jednou léčil z následků otravy bojovou látkou novičok, a to v roce 2020. Tvrdí, že byl otráven přímo na Putinův rozkaz. Kreml obvinění odmítá a popírá, že by k nějaké otravě vůbec došlo.