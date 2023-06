Světové veslování pustí neutrální Rusy a Bělorusy na MS

Lausanne - Mezinárodní veslařská federace se rozhodla umožnit sportovcům s ruským a běloruským pasem startovat pod neutrálním statusem na zářijovém mistrovství světa v Bělehradu, které bude hlavní kvalifikací na olympijské hry. Informovala o tom na svém webu po zasedání výkonného výboru.

Od ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru platily pro obě země sankce na sportovním poli, ale Mezinárodní olympijský výbor letos na konci března umožnil světovým federacím je při splnění konkrétních podmínek zrušit. Sportovci například nesmějí válku podporovat, být členy armády a také musejí splňovat antidopingová pravidla.

Sportovní federace se zachovaly různě. Ta veslařská (FISA) se dnes přidala například k cyklistice, kanoistice, judu či šermu a Rusům a Bělorusům start povolila. Avšak jen omezeně a ve třech disciplínách: ve skifu a dvojce bez kormidelníka, které patří od programu olympiády, a také ve skifu lehkých vah.

"Nikdo by neměl být diskriminován kvůli svému pasu. Světové veslování věří v důležitost sportu jako mechanismu k budování mostů mezi lidmi, i když jsou jejich vlády v konfliktu," uvedl předseda FISA Jean-Christophe Rolland.

Veslaři budou mít světový šampionát v Bělehradu od 3. do 10. září. Rozhodnutí platí i pro MS do 23 a do 19 let.