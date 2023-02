Světové tituly v lyžařském paralelním závodě mají Schmid a Tvibergová

Méribel (Francie) - Světové tituly v paralelním závodě získali německý lyžař Alexander Schmid a Norka Maria Therese Tvibergová. Schmid ve finále soutěže, jejíž trať je nejvíce podobná obřímu slalomu, deklasoval Rakušana Dominika Raschnera. Tvibergová v boji o titul porazila švýcarskou hvězdu Wendy Holdenerovou. Čeští reprezentanti Martina Dubovská, Adriana Jelínková, Elese Sommerová a Jan Zabystřan se z úterní kvalifikace v Méribelu nedostali do dnešních vyřazovacích jízd.

Ty se na rozdíl od kvalifikace konaly na kratší trati, na níž se rozhodoval i týmový závod. Schmid v něm pomohl německému výběru k bronzu a při druhém individuálním paralelním závodě na MS vylepšil čtvrté místo z Cortiny d'Ampezzo 2021. Ve finále najel už v první jízdě na Raschnera půlsekundu, což je maximální možný rozestup. Lepší byl i ve druhé jízdě a navýšil náskok na devět desetin.

Ženské finále bylo mnohem vyrovnanější. Tvibergová a Holdenerová měly v první jízdě shodný čas. Ve druhé osmadvacetiletá Norka využila o něco rychlejší modrou dráhu a nechala Švýcarku za sebou o 67 setin. Pro Holdenerovou znamená stříbro šestou světovou medaili, v Méribelu navázala na druhé místo z úvodní kombinace.

Tvibergová se podílela na stříbru norského družstva, i když ve finále nenastoupila. Dnešní zlato je pro ni největší individuální úspěch. Na velkých akcích ani ve Světovém poháru se na stupně vítězů dosud neprosadila.

Bronzové medaile získali další norští reprezentanti Timon Haugan a Thea Louise Stjernesundová, rovněž členové týmu, který prohrál až ve finále týmové soutěže. Haugan tam prožil těžké okamžiky, když v rozhodující finálové jízdě pokazil start a ulehčil týmu Spojených států amerických cestu k titulu. Tentokrát si spravil chuť, dostal se do semifinále a pak v duelu o bronz porazil Rakušana Adriana Pertla.

Už v osmifinále vypadla jedna ze dvou světových šampionek z roku 2021 Marta Bassinová. Obhájkyně titulu překvapivě nestačila na jednadvacetiletou Francouzku Marie Lamureovou. Ta to nakonec při debutu na MS dotáhla až do semifinále. V souboji o bronz doplatila na to, že jí ve druhé jízdě vypnula lyže.

MS v sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie) - paralelní závod:

Muži: 1. Schmid (Něm.), 2. Raschner (Rak.), 3. Haugan (Nor.), 4. Pertl (Rak.), 5. Windingstad (Nor.), 6. Kranjec (Slovin.), ...v kvalifikaci 37. Zabystřan (ČR).

Ženy: 1. Tvibergová (Nor.), 2. Holdenerová (Švýc.), 3. Stjernesundová (Nor.), Lamureová (Fr.), 5. Gasienicová-Danielová (Pol.), 6. Dürrová (Něm.), ...v kvalifikaci 18. Jelínková, 28. Dubovská, E. Sommerová (všechny ČR) nedokončila.