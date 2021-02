Světové akcie jsou na rekordu, trh čeká rychlé oživení po covidu

Obchodníci na akciové burze v New Yorku. Ilustrační foto.

Obchodníci na akciové burze v New Yorku. Ilustrační foto. ČTK/AP/Richard Drew

Londýn/Singapur - Akcie na světových trzích dnes vystoupily na rekord, k růstu přispívá předpoklad rychlého zotavení ekonomiky po pandemii. Dosavadní růst cen akcií je nejdelší za 17 let, investoři vkládají naděje do stále dostupnějšího očkování proti nemoci covid-19 a do dalšího testování. Zvyšují se i ceny některých základních kovů, například mědi, anebo alternativních investic, k nimž se řadí také kryptoměny.

Index MSCI, který měří vývoj cen akcií na hlavních světových trzích, dnes vystoupil na rekordních 686,38 bodu. Později z maxima sestoupil, i tak se ale držel nad 686 body a proti předchozímu dni vykazoval růst asi o 0,2 procenta. Udržet růst až do konce obchodování znamená, že uzavře dvanáctý růstový den v řadě, což je nejdelší takové období od ledna 2004, uvedla agentura Reuters.

Na hodnoty před vypuknutím pandemie se vrátil už také panevropský index STOXX Europe 600. Ten si po poledni připisoval nepatrný zisk a nacházel se blízko 419,62 bodu. Před rokem byl nad 433 body, v březnu pak spadl až pod 280 bodů.

"V jádru se dá říct, že je tady ohromné nadšení z blížícího se zotavení, pokud jde o programy vakcinace," řekl hlavní analytik společnosti CMC Markets Michael Hewson.

Optimistickou náladu mezi investory dnes ukázal také index mannheimského institutu ZEW, který vzrostl mnohem víc, než se čekalo. Důvěra investorů tam rovněž vychází z přesvědčení, že zhruba do šesti měsíců už lidé budou moci opět chodit do obchodů, barů i restaurací, a že se tak život začne vracet k normálu.

Předpoklad, že se globální ekonomika letos už prakticky zotaví, podporuje i růst cen komodit. Například měď se dostala nad 8384 dolarů za tunu a je nejdražší od května 2012. Cena platiny se pak vyšplhala na maximum zhruba za šest a půl roku, troyská unce (31,1 gramu) se prodává za 1270 dolarů. Severomořská ropa Brent se prodává asi za 63 dolarů za barel, nejdráže od loňského ledna.