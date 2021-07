Světová výstava přijímá přihlášky do soutěže o cenu BIE-Cosmos

Vytvořili jste inovativní projekt, který propojuje mysli a vytváří lepší budoucnost? Nyní se můžete přihlásit do soutěže o cenu BIE-Cosmos Prize Expo 2020 Dubai, jejímž cílem je podpořit a odměnit neziskové projekty jednotlivců nebo skupin. Tyto záměry mají být příkladem světové výstavy EXPO 2020 „Propojujeme mysli, vytváříme budoucnost“, jakož i jednoho nebo více jeho podtémat, kterými jsou „Příležitosti, Mobilita a Udržitelnost“.

Všechny přihlášky do soutěže lze podat prostřednictvím přihlašovacího formuláře v angličtině nebo francouzštině do 31. srpna 2021. Kandidáti, kteří se dostanou do užšího výběru, představí svou práci na EXPO 2020 v Dubaji. Poté mezinárodní porota vybere vítězný projekt a vyhlásí ho na Dni BIE 30. března 2022. Vítěz získá odměnu ve výši 20.000 eur.

Cena BIE-Cosmos je výsledkem spolupráce Mezinárodního úřadu pro výstavy (Bureau International des Expositions, BIE) a japonské nadace EXPO '90, která připomíná zahradnickou výstavu EXPO 1990 v Ósace zaměřenou na téma „Harmonického soužití přírody a lidstva“. Cena se uděluje na všech světových a specializovaných výstavách od roku 2008. Jejím cílem je zviditelnit a podpořit projekty, které propagují tuto zásadu a téma světové výstavy EXPO.

Odložená Všeobecná světová výstava EXPO 202O, jejíž původní start zhatila pandemie covid-19, začne v Dubaji 1. října a potrvá šest měsíců, čili do konce března 2022.