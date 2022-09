Světová rekordmanka v hodu oštěpem Špotáková ukončila kariéru

Praha - Světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková ukončila profesionální kariéru. Posledním závodem jednačtyřicetileté atletky na vrcholné scéně bylo čtvrteční finále Diamantové ligy v Curychu, kde skončila pátá výkonem 59,08 metru.

Někdejší vícebojařka Špotáková se poprvé jako oštěpařka představila na mistrovství Evropy 2002 v Mnichově. Tam se letos už jako trojnásobná mistryně světa a majitelka dalších medailí z vrcholných akcí po dvaceti letech vrátila a v dramatickém finále vybojovala posledním pokusem bronz. Ten s ní oslavili i partner Lukáš a oba synové, devítiletý Janek a čtyřletý Darek.

"Každá pohádka má svůj konec a tahle pohádka má nádherný happy end," poznamenala Špotáková na setkání s novináři v restauraci u Pinkasů, kde slavila své medaile.

Triumfovala na olympijských hrách v Pekingu 2008 a Londýně 2012. V roce 2016 přidala na hrách v Riu de Janeiro bronz a po druhé mateřské pauze se chtěla loučit na olympiádě v Tokiu. Ta byla kvůli koronaviru o rok odložena a nakonec se konala v bublině bez diváků, takže Špotáková postrádala olympijskou atmosféru a vypadla v kvalifikaci.

Atletickou kariéru si o další rok prodloužila a bezprostředně po evropském úspěchu si nebyla jistá, jak se svou budoucností naloží. Nakonec se rozhodla pro odchod z vrcholné scény.

Vizitka oštěpařky Barbory Špotákové

Datum a místo narození: 30. června 1981, Jablonec nad Nisou

Výška a váha: 182 cm, 80 kg

Klub/trenér: Dukla Praha/Jan Tylče (dříve Rudolf Černý a Jan Železný)

Největší úspěchy: dvojnásobná olympijská vítězka, trojnásobná mistryně světa, mistryně Evropy, držitelka světového rekordu (od září 2008 výkonem 72,28 m)

- OH (2-0-1): 2008 (Peking) a 2012 (Londýn) - zlato, 2016 (Rio de Janeiro) - bronz

- MS (3-1-0): 2007 (Ósaka), 2011 (Tegu) a 2017 (Londýn) - zlato, 2009 (Berlín) - stříbro

- ME (1-1-2): 2014 (Curych) - zlato, 2006 (Göteborg) - stříbro, 2010 (Barcelona) a 2022 (Mnichov) - bronz

Další úspěchy: 5x celková vítězka Diamantové ligy (2010, 2012, 2014-15, 2017)

Ocenění: 2x vítězka ankety o nejlepšího českého sportovce roku (2008, 2012); 9x vítězka domácí ankety Atlet roku (2007-12, 2014, 2016-17); držitelka státní Medaile za zásluhy (2012); držitelka Ceny Věry Čáslavské za mimořádný přínos pro sport žen (2017)

Rodina: svobodná, s přítelem Lukášem Novotným má syny Janka a Darka

Ostatní: co do počtu medailí nejúspěšnější oštěpařka všech dob; původně vícebojařka, na oštěp se začala specializovat na radu Jana Železného v roce 2002; český rekord poprvé překonala o čtyři roky později výkonem 66 metrů, postupně jej vylepšila ještě devětkrát; premiérovou medaili na velké akci vybojovala na ME 2006 v Göteborgu, kde skončila druhá; od té doby nevyšla naprázdno až do MS 2015; v Dukle se stala první ženou se smlouvou jako profesionální voják, má propůjčenou hodnost kapitána; po úspěšné olympijské obhajobě v Londýně 2012 kvůli těhotenství přerušila kariéru, k závodění se vrátila 113 dní po porodu v září 2013; v následujícím roce se pouze jednou neradovala z prvenství, ovládla Diamantovou ligu a díky titulu mistryně Evropy přidala do své sbírky poslední chybějící zlato; na začátku roku 2018 kvůli těhotenství podruhé přerušila kariéru, ale už pár měsíců po porodu se vrátila k plnému tréninku; na loňských OH pod pěti kruhy poprvé od premiéry v Aténách 2004 nepostoupila z kvalifikace; na srpnovém ME v Mnichově získala posledním pokusem bronz a díky jedenácté velké medaili (první po pěti letech) se stala nejstarší evropskou medailistkou v hodu oštěpem; vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, je též členem Národní rady pro sport za sportovce; jako své koníčky uvádí psy, zahradu a punkovou hudbu.