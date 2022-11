Světová rallye se po 12 letech vrací do Japonska, naposledy tam vyhrál Ogier

Nagoja (Japonsko) - Sezonu mistrovství světa v automobilových soutěžích zakončí Japonská rallye, která se do seriálu vrací po 12 letech. V roce 2010, kdy se v Asii naposledy závodilo, se z vítězství radoval Francouz Sébastien Ogier, který nebude na startu chybět ani tentokrát. Stejně jako další jezdce jej ale čekají zcela odlišné podmínky. Před lety se závodilo na šotolinových tratích na severu Japonska, letos se pojede výrazně jižněji v prefektuře Aiči na asfaltu.

"Jsem nadšený, že se Japonská rallye vrací. V minulých dvou letech jsem byl zklamaný, že se musela rallye zrušit, protože pro nás jako jezdce Toyoty je to vrchol," uvedl Ogier s poukazem na to, že pro tovární tým japonské automobilky se jedná o domácí rallye. "Miluji tuto zemi a mám na ni jen dobré vzpomínky. Závodil jsem tu jen jednou, ale bylo z toho vítězství. Chtěl bych se pokusit udržet zde stoprocentní bilanci," podotkl osmatřicetiletý pilot.

Osminásobný světový šampion, jenž letos v seriálu startuje jen ve vybraných rallye, očekává zcela novou výzvu. "Bude to hodně odlišná soutěž oproti té minulé a určitě bude náročná. Mám ale rád nové rallye, kde každý začíná od nuly a musí se co nejrychleji adaptovat. Bude to něco speciálního a těším se," řekl Ogier, který ovládl předešlou Španělskou rallye a v MS je průběžně šestý.

Titul si již s předstihem zajistil Fin Kalle Rovanperä, v Japonsku ale bude ve hře druhé a třetí místo v konečném pořadí MS. Je jisté, že je obsadí týmoví kolegové z Hyundaie Estonec Ott Tänak a Thierry Neuville z Belgie. Lepší výchozí pozici má Tänak, který má náskok 21 bodů. Ve hře jich je ještě třicet.

"Kromě toho, že víme, že nás čekají asfaltové erzety, nemáme ponětí, co nás čeká. Cílem bude vydat ze sebe to nejlepší, dostat maximum z auta a uvidíme, kde skončíme," uvedl Neuville. "Je to nový závod, takže to pro nás bude hodně náročné. Zjistíme si ale všechny informace, absolvujeme seznamovací jízdy a připravíme se nejlépe, jak to bude možné," doplnil Tänak.

Japonská rallye odstartuje čtvrteční diváckou rychlostní zkouškou, od pátku do neděle bude na programu dalších 18 testů.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 13 závodů):

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 255, 2. Tänak (Est./Hyundai i20) 187, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 166, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 124, 5. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 106, 6. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 85, ...26. Cais (ČR/Ford Fiesta) 2.

Pořadí týmů: 1. Toyota 503, 2. Hyundai 410, 3. M-Sport/Ford 238, 4. Toyota NG 122.