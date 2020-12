Svět se izoluje od Británie kvůli mutaci, stojí letadla i kamiony

Londýn/Praha - Kvůli rychle se šířící mutaci koronaviru SARS-CoV-2 v jižní Anglii omezuje řada zemí dopravní spojení s Británií. Přílety z ostrovní země zakázaly některé evropské státy včetně Česka a Polska, ale také například Kanada či Indie. Kolabuje i pozemní nákladní doprava mezi Británií a Francií. Na hranicích stojí kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením z obou stran tisíce kamionů, včetně českých, protože Francie uzavřela od půlnoci zatím na 48 hodin své hranice pro osobní i nákladní dopravu z Británie.

Mezi zeměmi, které v noci na dnešek nebo dnes oznámily dočasný zákaz příletů na linkách z Británie, jsou Rusko, Kanada, Polsko, Dánsko nebo Norsko. Od dnešního poledne nesmějí letouny z Británie přistávat ani v Česku.

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové zrušily dnešní let z Londýna do Prahy i let opačným směrem: "Zrušení se dotklo 218 cestujících. V převážné většině ve směru z Londýna do Prahy." České ministerstvo zahraničí nyní nemá informace o tom, že by v Británii byl někdo z českých občanů v urgentní nouzi.

Už o víkendu oznámily obdobná opatření Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Rakousko, Irsko, Bulharsko či Turecko. "Evropa zavřela Británii dveře," píše dnes na titulní straně britský deník The Times.

Cestování z Británie omezují například také Chorvatsko, Hongkong Argentina, Chile, Maroko a Kuvajt. Saúdská Arábie pozastavila mezinárodní lety na týden, zatímco Izrael zakázal vstup cestujícím z Británie s výjimkou izraelských občanů. Izraelci přilétající z Británie musí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Francie od půlnoci kvůli ochraně proti šíření nové mutace koronaviru z britských ostrovů přerušila dopravu pod kanálem La Manche. Železniční společnost Eurostar oznámila, že dnes a v úterý nepojedou její vlaky z Londýna do Paříže, Bruselu, Lille a Amsterodamu, ale ani vlaky opačným směrem s výjimkou spojů z Paříže.

Správa přístavu Dover oznámila, že do odvolání uzavírá terminál pro cesty do Francie. Před půlnocí se zavřel na britské straně i terminál Eurotunelu ve Folkstone pro osobní a nákladní dopravu do francouzského Calais.

Na hranicích s Británií stojí kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením z obou stran i stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun, řekl dnes ČTK mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Francouzská federace nákladních dopravců FNTR uvedla, že pro řidiče nákladních vozů, kteří uvázli v Británii, začala situace být katastrofální. Podle mluvčí FNTR mnozí skončili na parkovištích bez přístupu k toaletám.

Britská vláda spustila plány na odstavení kamionů v jihovýchodním hrabství Kent, které měla v záloze pro případ možného přerušení dopravy až 31. prosince skončí přechodné období po odchodu Británie z evropského bloku.

Podle šéfa britské Federace pro potraviny a nápoje (FDF) Iana Wrighta ovlivní nynější uzavírka vánoční zásobování v Británii i ve Francii. "(Britská) vláda musí velmi rychle přesvědčit francouzskou vládu, aby ze svého zákazu vyjmula kamiony," dodal.

Druhý největší britský supermarketový řetězec Sainsbury's uvedl, že výpadky některých druhů sezonní zeleniny v supermarketech se projeví v řádu dní, pokud se situace nezmění. Premiér Boris Johnson mezitím jedná s krizovým štábem o tom, jak vánočnímu výpadku v zásobování zabránit.

Nová mutace koronaviru se v Británii objevila už v září; v listopadu tvořila zhruba čtvrtinu případů infekce v Londýně. V polovině prosince už to byly téměř dvě třetiny, píše BBC. "Anglická" mutace koronaviru se objevila i v Austrálii, Dánsku, Nizozemsku či Itálii.