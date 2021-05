Svět odmítá nucené přistání letadla v Minsku, EU chystá další sankce

Silně odmítavé reakce vyvolal dnešní postup běloruských úřadů, které přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku (na snímku), aby mohly zatknout novináře a odpůrce běloruské vlády Ramana Prataseviče.

Silně odmítavé reakce vyvolal dnešní postup běloruských úřadů, které přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku (na snímku), aby mohly zatknout novináře a odpůrce běloruské vlády Ramana Prataseviče. ČTK/AP/Mindaugas Kulbis

Brusel/Minsk - Svět odmítavě reaguje na nedělní vynucené přistání civilního letadla v Bělorusku, po kterém místní úřady zadržely opozičního novináře Ramana Prataseviče, jenž byl na palubě. Lídři zemí Evropské unie se dnes večer shodli na přijetí cílených sankcí vůči Bělorusku. Zároveň vyzvali unijní letecké přepravce, aby se vyhýbali běloruskému vzdušnému prostoru. Chtějí rovněž znemožnit přelety a přistání běloruských aerolinek na území členských států EU. Pratasevič se večer objevil na videu, v němž se doznává k "organizování masových nepokojů" a říká, že se nachází ve vazební věznici v Minsku.

Případ odsoudila řada západních zemí a český premiér Andrej Babiš před odletem na unijní summit prohlásil, že incident vykazuje znaky státního terorismu. "Myslím, že odpověď Evropy musí být tvrdá," uvedl s tím, že záležitost považuje za skandální. Šéf české diplomacie Jakub Kulhánek řekl, že Evropa musí Bělorusku vyslat jasný signál, že jeho postup je naprosto nepřijatelný. Běloruské žurnalisty dnes podpořili šéfredaktoři a další představitelé více než dvaceti českých médií a profesních organizací, kteří vyzvali představitele ČR a EU, aby udělali vše pro jejich ochranu a záchranu.

Běloruské úřady v neděli s pomocí stíhačky přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly Prataseviče zatknout. Ve vlasti opozičníkovi podle ruských médií hrozí 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Pratasevič se večer objevil na videu, v němž říká, že je ve vazební věznici v Minsku a že se k organizaci masových nepokojů po běloruských prezidentských volbách doznává. "Mohu prohlásit, že nemám žádné zdravotní problémy, včetně (obtíží) se srdcem ani jinými orgány," sděluje na záznamu. O možné hospitalizaci Prataseviče informoval například šéfredaktor běloruského opozičního portálu Nexta s odvoláním na bloggerovu matku.

Evropští lídři vyzvali k Pratasevičovu okamžitému propuštění. Podle jednoho z unijních činitelů, který se účastnil večerního bruselského jednání, byla shoda na opatřeních rychlá. "Reakce byla silná, neboť běloruské úřady vážně ohrozily leteckou bezpečnost a cestující na palubě," sdělil zmíněný činitel. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová před jednáním uvedla, že nové sankce budou vedle lidí odpovědných za únos letadla uvaleny také na firmy podporující režim běloruského autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka či na subjekty působící v letectví. Na sankčním seznamu už nyní figurují desítky běloruských představitelů včetně prezidenta.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell běloruský postup odsoudil jako další pokus o umlčení opozice a zároveň ohrožení bezpečnosti stovky pasažérů. Unijní diplomacie si předvolala běloruského velvyslance při EU, aby mu dala najevo ostrý nesouhlas. Záležitost kritizovaly mimo jiné Spojené státy, Británie, Francie, Německo, Polsko, Slovensko či NATO. Znepokojení nad incidentem vyjádřil rovněž generální tajemník OSN António Guterres, který stejně jako Bílý dům vyzval k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování celé záležitosti.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney a šéf letecké společnosti Ryanair Michael O'Leary dnes nucené přistání dopravního letadla označili za státem podporované pirátství. Podle O'Learyho mohl v Minsku kromě opozičníka zůstat i nespecifikovaný počet agentů běloruské tajné policie, kteří předtím byli mezi pasažéry. "Zdá se, že záměrem úřadů bylo odstranit novináře a jeho doprovod na cestě," řekl dnes výkonný ředitel Ryanair. Šestadvacetiletý Pratasevič ještě před zadržením v Minsku přátelům napsal, že ruský hovořící muž se s ním na letišti v Aténách snažil navázat rozhovor a vyfotografovat jeho doklady. Pratasevičovi přátelé to pokládají za důkaz, že novináře sledovali už v Řecku. Podle řeckého portálu Ekathimerini.com letoun odletěl z Minska bez šesti cestujících - žurnalisty, jeho přítelkyně a čtyř ruských občanů.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí prohlásila, že Západ by incidentem neměl být šokován, a připomněla případ z roku 2013, kdy bolivijský prezident Evo Morales strávil noc a dopoledne na letišti ve Vídni, kde muselo jeho letadlo při cestě z Moskvy neplánovaně přistát. Několik evropských zemí mu totiž zakázalo přelet v obavě, že se na palubě skrývá Američan Edward Snowden, kterého USA obvinily ze špionáže. Mluvčí ruského prezidenta, jenž je spojencem běloruské hlavy státu, odmítl nedělní incident komentovat s tím, že nemá podrobné informace.

Agentura EU pro bezpečnost v letectví (EASA) dnes podle agentury AFP oznámila, že situaci monitoruje, a národním leteckým úřadům doporučila zvážit bezpečnost přeletů nad Běloruskem. Evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol uvedla, že pracuje na tom, aby pomohla leteckým společnostem, pokud se budou chtít vyhnout běloruskému vzdušnému prostoru. Podle agentury Reuters dnes už několik leteckých společností oznámilo, že se jejich stroje přeletům nad východoevropskou zemí vyhnou. Litevské úřady mezitím zakázaly létat přes Bělorusko letadlům, které letí do Litvy či z Litvy, přičemž zákaz začne platit od úterý. Litevská vláda podle agentury Reuters rovněž doporučila svým občanům, aby se zdrželi cest do Běloruska, a vybídla k okamžitému návratu do vlasti Litevce, kteří jsou zrovna v této zemi. Polský generální prokurátor mezitím nařídil vyšetřování vynuceného přistání letounu v Minsku, jelikož letadlo společnosti Ryanair bylo registrováno v Polsku.

Ruská státní agentura RIA Novosti dnes s odvoláním na běloruské ministerstvo dopravy oznámila, že v Bělorusku vzniká komise, která má vyšetřit okolnosti nuceného přistání letounu. Běloruská státní letecká společnost podle agentury Reuters uvedla, že letoví dispečeři jen "doporučili" posádce přistát v běloruské metropoli, ale nenutili je k tomu výhrůžkami.