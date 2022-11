Svět je na cestě do klimatického pekla, řekl na úvod COP27 Guterres

Šarm aš-Šajch (Egypt) - Lidstvo musí tváří v tvář globálnímu oteplování a jeho zrychlujícím se dopadům začít spolupracovat, nebo zahyne. Zástupcům zemí, kteří se sešli na klimatické konferenci COP27 v Egyptě, to dnes řekl generální tajemník OSN António Guterres, podle kterého se svět řítí do klimatického pekla. Informovala o tom agentura AP.

Fotogalerie

"Lidstvo má na výběr: buď spolupracovat, nebo zahynout. Je to buď pakt klimatické solidarity, nebo kolektivní sebevražda," prohlásil Guterres.

Jeho projev měl nastolit naléhavý tón na úvod konference OSN o změnách klimatu COP27 v egyptském přímořském letovisku Šarm aš-Šajch, uvedla agentura Reuters. Zástupci zemí světa včetně Česka se na dvoutýdenním jednání budou zabývat tím, jak odvrátit klimatickou změnu, i když jejich pozornost rozptyluje ruská agrese na Ukrajině, prudká inflace a nedostatek energií.

Podle generálního tajemníka OSN je "nepřijatelné, skandální a sebedestruktivní", že jiné krize, zejména válka na Ukrajině, odsunuly boj za klima "do pozadí".

"Emise skleníkových plynů stále rostou. Globální teploty stále rostou. A naše planeta se rychle blíží ke kritickým milníkům, které způsobí, že klimatický chaos bude nezvratný," řekl Guterres. "Jsme na cestě do klimatického pekla a nohu držíme na plynu," dodal.

Guterres vyzval k uzavření dohody mezi nejbohatšími a nejchudšími ekonomikami světa s cílem urychlit odklon od fosilních paliv. Pakt by podle něj také urychlil poskytování prostředků k tomu, aby chudší země mohly snížit emise a vyrovnaly se s nevyhnutelnými dopady globálního oteplování.

"Dvě největší ekonomiky - USA a Čína - nesou zvláštní odpovědnost za to, aby spojily úsilí k vytvoření této dohody," uvedl Guterres. Generální tajemník OSN také požádal země, aby se dohodly na postupném ukončení spalování uhlí do roku 2040. Státy z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by této hranice podle něj měly dosáhnout už do roku 2030.

Navzdory desetiletím klimatických jednání není podle Guterrese pokrok v záchraně planety před oteplováním dostatečný, protože jednotlivě země jednají příliš pomalu nebo neochotně.

Signatáři pařížské dohody o klimatu z roku 2015 se zavázali dosáhnout dlouhodobého cíle, aby globální teploty nestouply o více než 1,5 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí. Vědci tuto hodnotu stanovili jako strop pro zabránění katastrofické změně klimatu.

Guterres uvedl, že udržet si naději na splnění tohoto cíle znamená dosáhnout do roku 2050 celosvětově nulových čistých emisí.

Během dnešního dne vystoupí lídři některých zemí, například Británie, Německa nebo Saúdské Arábie. Česko na konferenci zastupuje premiér Petr Fiala.