Svět dodnes využívá dávné čínské vynálezy, píše Yahoo! News

New York/Peking - Čína je zemí zahrnující jak obrovské městské oblasti s vyspělým průmyslem, tak odlehlé oblasti bez jakýchkoli moderních vymožeností. Je také jednou z nejstarších civilizací, které na světě stále existují. Její dlouhá historie umožnila obyvatelům vyvinout řadu vynálezů, z nichž mnohé používáme dodnes. Zpravodajský server Yahoo! News připravil krátký přehled vynálezů a objevů, které vznikly díky moudrosti starých Číňanů.

Lampióny

Pravděpodobně jste už viděli svítící papírové lampióny, které je možné vypustit do vzduchu a nechat vyletět vysoko do atmosféry. Číňané tyto lampióny vytvořili, aby je mohli používat při oslavách a svátcích. Lampióny fungují stejně jako horkovzdušné balóny. Hořící svíčka ve spodní části ohřívá vzduch uvnitř - a protože má horký vzduch menší hustotu než studený, zvedne papírový lampión do vzduchu.

Draci

Za milé dětské vzpomínky na pouštění draků můžete poděkovat starým Číňanům. Draci byli původně vyvinuti pro náboženské slavnosti, ale pak se stali oblíbenými hračkami dětí i dospělých. Později se z draků vyvinuly velké lidské kluzáky. Tento příběh má ovšem i svou temnou stránku. Při testování kluzáků se k nim přivazovali vězni, které pak s kluzákem pustili ze skály. Můžeme jen doufat, že všechny testy byly úspěšné.

Kompas

Kompas pomáhá při navigaci s využitím magnetického pole Země. Když Číňané kompas vynalezli, jeho jediným účelem bylo zajistit, aby stavěli své domy směrem na jih. Tehdy se věřilo, že přes domy otočené na jih mohou proudit dobré vibrace přírody.

Hedvábí

Velmi důležitý vynález! Když se z vajíčka vylíhnou housenky bource morušového, stráví celý svůj život trvající šest týdnů pojídáním listů morušovníku, aby dostatečně vyrostly. Pak přijde čas se zakuklit. Bourec z těla vylučuje hedvábné vlákno, které kolem sebe ovíjí a vytváří kokon. Každá housenka bource morušového vyprodukuje jedno vlákno hedvábí, které je dlouhé asi 90 metrů. Staří Číňané sbírali kokony a vařili je ve vodě, aby se vlákna dala rozmotat. Číňané drželi proces výroby hedvábí v tajnosti, aby tak zůstali jeho jedinými dodavateli. Zbytek světa za hedvábí platil zlatem.

Střelný prach

Střelný prach vznikl náhodou, když se staří čínští chemici snažili vyvinout lektvar, který by lidem umožnil žít věčně. Místo toho vznikla tato třaskavá směs. Číňané však střelný prach používali k výrobě ohňostrojů. Až Evropané přišli na způsob, jak sílu střelného prachu použít ve zbraních.

Papír

I když dnes pokládáme papír za něco velmi obyčejného, patřil mezi nejvýznamnější vynálezy v dějinách lidstva. Poprvé ho vytvořil zhruba před 2000 lety jistý čínský dvorní úředník. Smíchal kousky morušové kůry, konopí a hadrů s vodou, a proměnil je v hustou pastu. Směs pak slisoval do tenkých listů a vysušil do podoby papíru.

Seismografy

První moderní přístroj schopný zachytit zemětřesení byl vyroben až v roce 1848. Číňané však přišli s vlastním seismografem už o několik tisíc let dříve. Jejich vynález byl ovšem mnohem umělečtější. Skládal se z téměř dva metry široké konvice s osmi kovovými draky rozmístěnými na vnější straně. Každý drak držel v tlamě bronzovou kouli a pod ním byla soška ropuchy. Když se země začala třást, koule spadly do ropuších tlam a zvuk nárazu varoval lidi v okolí.

To jsou jen některé z mnoha známých věcí, které se před tisíci let objevily ve staré Číně. Mezi další patří například deštník, papírové peníze, počítadlo, porcelán, lodní kormidla, trakař, čaj, hodiny, psací stroje, proces tavení železa, rakety, bronz, zubní kartáčky a mnoho dalších.