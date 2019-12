Švestková dráha dnes po 12 letech zahájí denní železniční provoz

Litoměřice - Švestková dráha dnes poprvé po 12 letech zahájí denní železniční provoz na prodloužené lince mezi Litoměřicemi Horní nádraží a Mostem. První vlak vyjede ve 4:13. Linku provozuje AŽD Praha, za obnovu linky a nákup i rekonstrukci vlaků zaplatila společnost 210 milionů korun. Novinářům to řekl generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Švestkovou dráhu odborníci i laická veřejnost označují za jednu z nejkrásnějších regionálních tratí v České republice. Postavena byla v roce 1895 a vede přes České středohoří kolem zřícenin hradů Košťálov, Oltářík, hradu a zámku Skalka a dalších turisticky atraktivních míst.

Společnost koupila v Německu nízkopodlažní jednotky RegioSprinter z roku 1995 a nechala je zmodernizovat. "Každý vlak má 65 míst k sezení. Je upraven tak, aby splňoval požadavky moderní doby," uvedl ředitel.

Každodenní provoz na Švestkové dráze skončil v roce 2007 kvůli malému zájmu cestujících a tomu, že vlaky mohly po trati jezdit jen pomalu. To by se nyní mělo změnit. "Okolní lidé se na to těší," uvedl ředitel. Dodal, že vlaky by měly dosáhnout rychlosti až 100 kilometrů v hodině.

Vlaky budou jezdit ve všední dny v hodinovém taktu mezi Litoměřicemi a Mostem. Taktéž jednou za hodinu pojedou v pracovní dny vlaky mezi Litoměřicemi a Třebívlicemi.

Na trase je prototyp tzv. inteligentní zastávky, mimo jiné komunikuje se zabezpečovacím zařízením na blízkém přejezdu. "Zároveň je tam tlačítko stop, pokud se zmáčkne, vlak zastaví," uvedl ředitel divize servisu AŽD Václav Bartůněk.