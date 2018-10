Praha - Nová kniha Zdeňka Svěráka Strážce nádrže řeší upadající stav smyšlené vodní nádrže, mezilidské vztahy i náhradu lidské práce stroji. V textu, který vypráví příběh bývalého venkovského učitele Smrčka píšícího dopisy generálnímu řediteli povodí, autor propojuje své vlastní zkušenosti, staré zápisky i různé příběhy. Knihu dnes vydala společnost Grada Publishing.

"Celý život u sebe nosím notýsek, kam si zapisuji nejrůznější krátké poznámky o tom, co mi přijde zajímavé, co jsem viděl, prožil nebo co mi někdo vyprávěl. Když jsem je začal pročítat, tak jsem zjistil, že téměř 90 procent je nepoužitelných, no a z toho zbytku je tato nová kniha," řekl na dnešním křtu knihy Svěrák.

Kromě hlavní problematiky točící se okolo Smrčka, jeho dopisů řediteli i hledání nástupce na pozici strážce nádrže dává Svěrák prostor, podobně jako ve Vratných lahvích, tématice lidské práce a jejího postupného nahrazování stroji. "Já si myslím, že je to téma bolestivé. Člověk je stvořen k tomu, aby měl radost z práce. A když mu tu práci vezmete a nahradíte nějakým aparátem, tak ho ochudíte," okomentoval Svěrák.

Útlá kniha je doplněna kresbami amatérské ilustrátorky Zdeňky Huškové. "Všechno to jsou perokresby kreslené slabým centropenem," uvedla Hušková. Na jedné ze stran mimo jiné vyobrazila přímo autora. "Svěráků jsem namalovala hodně, ale kupodivu si nakonec vybrali jednoho z prvních, který vznikl," dodala.

Český herec, dramatik, textař a humorista se dlouhodobě ve své literární tvorbě věnuje jak tvorbě pro děti, tak pro dospělé. Za svoji knihu Po strništi bos, jež má i své filmové zpracování, získal v roce 2013 cenu Český bestseller.