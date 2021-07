Švédský vítěz The Open Stenson přijede na golfové Czech Masters

Praha - Vítěz britského majoru The Open a bývalý druhý hráč světa Švéd Henrik Stenson bude největší hvězdou golfového turnaje D+D Real Czech Masters. Česká zastávka okruhu European Tour se letos vrací do kalendáře po loňské pauze a na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu se bude hrát od 19. do 22. srpna s dotací milion eur.

Mezi přihlášenými na sedmý ročník jsou i dvojnásobný vítěz turnaj Belgičan Thomas Pieters či Pádraig Harrington z Irska, mezi českými hráči nebude chybět domácí jednička Ondřej Lieser.

Pětačtyřicetiletý Stenson získal slavný Klaretový pohár za triumf na The Open v roce 2016 a celkově si připsal 21 profesionálních vítězství. Šest z nich zaznamenal na PGA Tour, jedenáct na European Tour. V roce 2016 získal také stříbrnou medaili na olympiádě v Riu de Janeiro.

"Už se nemůžu dočkat, až si v srpnu natýčkuju na Czech Masters. Takže Praho, jdeme na to,“ vzkázal trojnásobný člen vítězného celku v Ryder Cupu Stenson ve videonahrávce.

"O Henrika Stensona jsme stáli dlouhodobě. Letos se konečně potkaly naše kalendáře a Henrik může do Prahy dorazit. Věříme, že bude velkým lákadlem pro fanoušky, na které se na Albatrossu těšíme," uvedl v tiskové zprávě Petr Dědek, majitel pořádající společnost Relmost.

Turnaj v minulosti hráli hvězdní golfisté jako Jihoafričan Ernie Els, Angličané Lee Westwood a Danny Willett, Němec Martin Kaymer či Američan John Daly.

Loni se Czech Masters kvůli koronaviru neuskutečnilo.