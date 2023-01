Švédský premiér: Turecko žádá za schválení vstupu do NATO příliš

Stockholm - Turecko, které blokuje vstup Švédska a Finska do Severoatlantické aliance, má požadavky, které Švédsko nemůže a nechce splnit. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil švédský premiér Ulf Kristersson. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že Ankara nakonec členství Švédska v NATO schválí.

"Turecko potvrdilo, že jsme splnili sliby, které jsme dali. Požadují ale také věci, které my jim nemůžeme a nechceme dát," řekl Kristersson na dnešní konferenci o kandidatuře Švédska na členství v Severoatlantické alianci.

Švédsko a Finsko požádaly o vstup do NATO loni v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která začala v únoru. Vstup těchto severských zemí do aliance musí schválit všech 30 členských zemí NATO, z nichž 28 tak již učinilo. Kromě Turecka to ještě neudělalo Maďarsko.

K hlavním sporným bodům patří turecké požadavky na vydání lidí, které Ankara považuje za teroristy. Koncem loňského roku Turecko vyjádřilo zklamání nad rozhodnutím švédského nejvyššího soudu, který zamítl vydání tureckého novináře Bülenta Keneşe. Podle Turecka je Keneş podezřelý z účasti na pokusu o převrat v roce 2016. Novinář se domnívá, že Ankara se jeho vydání domáhá kvůli jeho kritickým názorům na vládu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.