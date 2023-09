Švédský král slaví půl století na trůnu, ceremonie vyvrcholí v sobotu

Stockholm - Švédsko si tento týden připomíná 50. výročí nástupu krále Carla XVI. Gustafa na trůn. Čtyřdenní oslavy vyvrcholí v sobotu vojenskou přehlídkou v metropoli Stockholmu, uvedla dnes agentura AP.

Sedmasedmdesátiletý Carl XVI. Gustaf je prvním králem ve více než tisícileté historii švédské monarchie, který stráví na trůnu 50 let. Vlády se ujal 15. září 1973. Po loňské smrti britské královny Alžběty II. je Carl Gustaf také druhým nejdéle panujícím žijícím evropským monarchou. Předčí ho jen jeho sestřenice, dánská královna Margrethe II., která oslavila půlstoletí na trůnu loni.

Margrethe II. je také, podobně jako norský král Harald V., na seznamu hostů, kteří byli na oslavy zlatého jubilea pozváni. Oslavy zahrnují operní představení v paláci Drottningholm u Stockholmu, který je sídlem krále Carla XVI. Gustafa a jeho manželky Silvie, bohoslužbu v Královském zámku v metropoli, salvy na počest krále, hostiny či projev krále k národu vysílaný v televizi.

V sobotu projedou král s královnou v kočáru taženém koňmi centrem Stockholmu, doprovázet je bude na 3000 členů švédské armády. Podle agentury AP se očekávají přísná bezpečnostní opatření. Švédsko nedávno zvýšilo výstrahu před nebezpečím terorismu na druhou nejvyšší úroveň. Učinilo tak poté, co veřejné pálení koránu v této severské zemi rozlítilo muslimy po celém světě.

Švédský král má jako hlava státu ceremoniální roli, nikoli skutečnou politickou moc. Mnozí Švédové ho ale považují za symbol národa a sjednocující osobnost v dobách krize.

"Švédové vnímají především to, jak držel zemi pospolu v neklidných a těžkých časech," prohlásil expert na královskou rodinu Roger Lundgren. Poukázal přitom na rok 1986, kdy byl zavražděn tehdejší švédský premiér Olof Palme, či na prosinec 2004, kdy při cunami v jihovýchodní Asii zahynulo více než 500 švédských turistů.

V poslední době Carl Gustaf přitáhl pozornost, když kritizoval způsob, jakým švédské úřady řešily koronavirovou krizi. Král prohlásil, že země nedokázala ochránit seniory v pečovatelských domech. Švédsko na rozdíl od jiných států světa při boji s pandemií vsadilo především na dobrovolná opatření a nepřistoupilo k povinným uzávěrám.

Carl Gustaf nastoupil na trůn v 27 letech po smrti svého dědečka Gustafa VI. Adolfa. Byl prvním následníkem trůnu, protože jeho otec zahynul při leteckém neštěstí v době, kdy byl současný král ještě nemluvně.

O mnoho let později král hovořil o pocitu ztráty na vzpomínkové bohoslužbě za oběti cunami. "Mnoho dětí přišlo o jednoho či oba rodiče. Vím, co to znamená. Sám mezi takové děti patřím," prohlásil.

Královská rodina zůstává ve Švédsku populární, navzdory občasným skandálům točícím se kolem králova soukromého života, které čas od času vynese na světlo bulvární tisk. Většina Švédů se také v průzkumech veřejného mínění vyslovuje pro zachování monarchie. Kritici namítají, že jde o anachronismus, který nemá v moderní demokratické společnosti místo.

Královský pár má tři děti - korunní princeznu Victorii, prince Carla Philipa a princeznu Madeleine. Victoria přeskočila svého bratra Carla Philipa v pořadí následnictví, když Švédsko v roce 1980 rozhodlo, že na trůn nastoupí nejstarší z dětí, a nikoli nejstarší mužský potomek.

Na trůn se nyní muž ve Švédsku nedostane zřejmě delší dobu, protože další nástupnicí trůnu po Victorii je její jedenáctiletá dcera Estelle, píše AP.