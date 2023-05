Švédský, finský a švýcarský tisk píší po vyřazení týmů na MS v hokeji o zklamání

Stockholm/Helsinky/Bern - Fiasko, studená sprcha, zklamání, takovými slovy hodnotí švédský tisk čtvrteční prohru hokejistů ve čtvrtfinále světového šampionátu proti Lotyšsku. Podle kritiků týmu chyběli špičkoví hráči z NHL, nadšení a také schopnost proměňovat šance. Zklamané je i Finsko, které podle finských médií nenašlo na turnaji osobnost, jež by vzala odpovědnost na sebe. Švýcarsko, vítěze základní skupiny, v play off znovu zastavilo Německo.

Expert švédské televize a někdejší skvělý útočník Mikael Renberg vidí příčinu porážky (1:3) mimo jiné v tom, že vedení týmu nedokázalo zajistit dostatečné množství špičkových hráčů z NHL. Schopnosti hokejistů ze švédské ligy jsou podle něj přeceňovány.

Velmi kriticky se ke hře švédského týmu vyjádřil také další legendární hokejista Jonas Bergqvist, který má tři zlaté medaile ze šampionátů a jednu z olympiády. "Tre Kronor sehráli v základní části sedm zápasů. Žádný hráč neslavil, když dal gól. Chybělo jim nadšení. Ve čtvrtfinále narazili na tým, který byl plný nadšení. Výsledek byl pro mě předem daný," řekl listu Aftonbladet Bergqvist.

Obránce Henrik Tömmernes označil výsledek s Lotyšskem v Rize za studenou sprchu. Poukázal přitom na to, že tým hrál v součtu téměř 12 minut v početní výhodě. "Samozřejmě, že jsem smutný. Měli jsme hodně přesilovek a já byl na ledě," řekl Tömmernes televizi SVT. "Děláme správné věci, ale nedokážeme dostat puk do brány," dodal. Švédové měli 41 střel, proměnili jedinou.

Lotyšští fanoušci oslavili první postup do semifinále MS v ulicích metropole Rigy, která se proměnila v jeden velký večírek. A jeho část probíhala před švédským velvyslanectvím, kam stovky lidí přicházely položit květiny a tančily a zpívaly písně švédské skupiny ABBA jako "The Winner Takes It All" (Vítěz bere vše), uvedl švédský list Expressen.

Lotyšská politička Selma Levrenceová, která zveřejnila záběry z oslav na twitteru, vysvětlila, že se jedná o zvláštní lotyšskou tradici. "Pro ty, kdo o tom neví: v Lotyšsku je zvykem pokládat květiny před ambasádu země, kterou jsme porazili v hokeji. Dnes jsme vyhráli nad Švédskem a jdeme poprvé do semifinále," napsala Levrenceová. "Vždy jsem byla ohledně lotyšského patriotismu skeptická, ale toto je pro naši zemi historický okamžik," dodala.

Zlaté sny Finska zastavila Kanada. Byla efektivnější, měla lepšího gólmana a lépe organizovanou hru, napsal finský list vycházející ve švédštině Hufvudstadsbladet po porážce 1:4. "Na velkém turnaji obvykle některý hráč vystoupí z davu a vezme na sebe odpovědnost. Tentokrát ale Finsku taková osobnost chyběla," konstatoval Hufvudstadsbladet. Hlavními zbraněmi ofenzivy měli být Mikko Rantanen a Kaapo Kakko, celkem ale vstřelili na mistrovství jediný gól, dodal list.

Spokojené neodjíždí ze šampionátu ani Švýcarsko. Po vynikajícím začátku a vítězství ve skupině "musel švýcarský tým opět předčasně stáhnout plachty", napsal internetový portál veřejnoprávního rozhlasu a televize srf.ch k nezdaru s Německem (1:3).

Je to počtvrté za sebou, co Švýcaři na MS skončili ve čtvrtfinále. "A ani trauma způsobené Německem nebere konce - střet s tímto rivalem znovu znamenal konečnou," uvedl portál srf.ch. Připomněl, že Němci Švýcary ve stejné fázi vyřadili už v letech 2010 a 2021. Bulvární list Blick napsal, že Švýcarsko přitom pokaždé bylo "jasným favoritem".

"Národní tým v posledních letech vždy prostoupil ze základní skupiny, ale když přijde na lámání chleba, selhává," poznamenal Blick s tím, že Švýcarům nezbývalo nic jiného než spolknout hořkou pilulku. "Vypadá to, že čtvrtfinále je (pro nás) blokáda, kterou nikdo neumí prorazit," píše Blick. Ani trenér Patrick Fischer ani hvězdy z NHL kolem Nica Hischiera, Nina Niederreitera a Kevina Fialy.