Švédské město vyžaduje, aby si žebráci platili speciální licenci

Eskilstuna (Švédsko) - Lidé, kteří chtějí v ulicích švédské Eskilstuny žádat kolemjdoucí o peníze, musí mít od minulého týdne zvláštní povolení, jehož vyřízení stojí 250 švédských korun (600 Kč). Město ležící západně od Stockholmu tuto povinnost zavedlo jako první ve Švédsku, napsal dnes deník The Guardian. O víkendu bylo údajně podáno osm žádostí o vydání licence.

Nový režim vstoupil v platnost se začátkem měsíce po roku administrativních průtahů. Na vyřízení povolení, které platí tři měsíce, musí zájemci kromě zaplacení poplatku také předložit platný doklad totožnosti. Žádost lze podat na policejní stanici nebo prostřednictvím internetu. Osobám přistiženým při žebrání bez licence hrozí pokuta až 4000 švédských korun (necelých 1700 Kč).

Řada měst ve Švédsku v posledních měsících žebrání učinila nezákonným, když předtím švédská justice podpořila zákaz zavedený v městečku Vellinge na jihu země.

Radní z Eskilstuny Jimmy Jansson novinářům řekl, že povinná licence byla zavedena ve snaze žebrání ztížit. Nový systém by podle něj také mohl bezdomovce a další lidi z okraje společnosti dostat do kontaktu s úřady a sociálními službami. "Uvidíme, kam to povede. Doufám, že policie bude pravidlo vymáhat," citoval jej web televize euronews.

Kritici místní politiky mají za to, že zvolené opatření žebrání legitimizuje a může situaci lidí, kteří na ulici prosí o peníze, ještě zhoršit. Podle Tomase Lindroose z charitativní organizace Stadsmission tento systém otevírá cestu k vykořisťování. Zločinecké gangy by podle něj mohly žebrákům povolení zaplatit a poté od nich požadovat mnohem vyšší částky.

Státní vysílací společnost SVT uvedla, že o víkendu bylo v Eskilstuně podáno osm žádostí o licenci, zatímco tři lidé, kteří v centru města žebrali bez ní, byli policisty informováni o novém režimu, načež místo opustili. Podle listu Aftonbladet se pak někteří žebráci povinnost obstarat si povolení pokouší obejít tím, že na ulici prodávají borůvky. Šéf místního policejního sboru Thomas Bergqvist uvedl, že zatím nebylo rozhodnuto, jak mají strážci zákona v takovýchto případech postupovat.