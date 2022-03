Švédové jsou přesvědčeni o postupu, ale čekají těžký zápas, říká Chaluš z Malmö

Praha/Malmö - Podle únorové posily fotbalového Malmö Matěje Chaluše jsou Švédové přesvědčeni, že ve čtvrtečním semifinále play off o postup na mistrovství světa českou reprezentaci porazí. Čtyřiadvacetiletý obránce současně ze strany domácích vnímá velký respekt k týmu trenéra Jaroslava Šilhavého.

"Určitě si hodně věří. Švédský národ mi přijde jako velmi sebevědomý, což jsem poznal i na hřišti. Ale český nároďák vnímají jako hodně kvalitního soupeře. Znají plno hráčů, až jsem byl překvapený, jaký mají přehled. Čekají těžký zápas, ale myslím, že jsou přesvědčení o svém postupu," řekl Chaluš v rozhovoru s ČTK.

Ve švédské nominaci je i jeho spoluhráč z Malmö krajní bek Martin Olsson. "Bavili jsme se o nároďácích jenom krátce. Říkal, že si pamatuje poslední přípravu proti Česku z roku 2016 (1:1) a ví, že to nebude snadný zápas. Ale nic na mně nevyzvídal," uvedl bývalý kapitán reprezentace do 21 let.

Utkání v Solně poblíž Stockholmu nenavštíví. "Je to z Malmö asi osm hodin autem. Máme během repre pauzy tři dny volna, takže poletím do Čech za rodinou. Ale určitě se podívám v televizi. Věřím českému nároďáku a doufám, že postoupí, ale bude to mít hrozně těžké," prohlásil Chaluš.

Zatímco hostům bude chybět zraněný klíčový útočník Patrik Schick, Seveřané mají v ofenzivě hodně možností. "Teď se nejvíc v kabině asi probírá (Anthony) Elanga, který nastupuje za Manchester United a už ho berou jako hvězdu. Velkou kvalitu samozřejmě mají (Emil) Forsberg, (Dejan) Kulusevski a určitě i (Alexander) Isak, který bude strašně nepříjemný," konstatoval příbramský odchovanec.

O hvězdném kanonýrovi Zlatanu Ibrahimovicovi, jenž proti Česku nenastoupí kvůli karetnímu trestu, se v Malmö nemluví, přestože právě tam čtyřicetiletý veterán začal s kariérou. Fanoušci mu stále neodpustili koupi podílu v konkurenčním Hammarby v roce 2019.

"Do teďka jsem v kabině ani jinde ve městě neslyšel, že by o něm promluvili. To mi přijde neuvěřitelné, protože Zlatan je osobnost a ve světě má obrovské jméno. Asi je tady tabu a pověst si zničil, ani na stadionu jsem neviděli jedinou jeho fotku," uvedl Chaluš.

Nový ročník švédské ligy startuje až na začátku dubna, ale od příchodu z Liberce k úřadujícím mistrům zasáhl do čtyř duelů domácího poháru. Při nedělním semifinále s Djurgardenem však nebyl ani na lavičce Malmö, které zvítězilo 1:0 a v květnu se o trofej utká s Hammarby.

"Zatím se hraje na umělkách, takže fotbal je přece jenom trochu jiný. Je rychlejší a určitě agresivnější. Nechává se volnější hra i vzhledem k tomu, že tady není VAR (videorozhodčí). Nikdo do toho nevstupuje a nic nehledá. Občas to dokáže být hodně tvrdé," popsal bývalý stoper Příbrami, Slavie nebo Mladé Boleslavi.

"Vzhledem k tomu, jaká je v Malmö konkurence, jsem rád, že mám víc času na aklimatizaci. Doufám, že mi to pomůže. Budu muset všechny přesvědčit. Je možné, že to chvilku potrvá, ale věřím, že se do sestavy co nejrychleji dostanu," dodal Chaluš.