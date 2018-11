Uherské Hradiště - Nový trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík sledoval dnešní nevydařený ligový duel budoucích svěřenců s Libercem (0:1) z tribuny. Ještě v pátek vedl ve druhé lize Vysočinu Jihlava při domácí výhře nad Ústím nad Labem (4:1), od neděle už převezme trenérské žezlo od Petra Vlachovského a pokusí se pozvednou herně i výsledkově čtrnáctý tým první ligy Slovácko.

"Jsem rád, že jsem s Jihlavou vítěznou tečkou dokončil svou misi. Bylo pro mě těžké odcházet od rozdělané práce, ale odměnou pro trenéra je nabídka z první ligy. Nyní chci vylepšit situaci zde. Nechci dělat nějaké razantní změny, na to není momentálně čas," řekl Svědík na tiskové konferenci po zápase s Libercem.

Oslovila ho koncepce Slovácka i myšlenky, které se slučují s jeho hodnotami. O poznatky z dnešního zápasu se ale s novináři dělit nechtěl. "Nejdříve si chci všechno vyříkat s hráči. Moje myšlenky a to, co jsem viděl. Bude to i příprava na čtvrteční pohárový zápas s Libercem. Ten chceme vyhrát," řekl nový trenér.

Ze současné krize Slovácka obavy nemá. V podobné situaci přicházel před rokem i do Jihlavy. "Co se týká získaných bodů, je situace podobná. Ale v jarní části před námi stojí více zápasů. Čeká nás tvrdá práce, nic víc. Nepovažuji za stresující, že přicházím jako záchranář. Je to moje práce. Věřím, že uděláme všechno k tomu, aby se Slovácko pozvedlo," uvedl.

Do konce podzimní části čekají Slovácko ještě čtyři zápasy - v Ostravě, doma se Spartou, v Olomouci a doma s Duklou. "Nejsme v pozici, kdy si můžeme vybírat. Třeba nám soupeři jako Baník Ostrava a Sparta budou svědčit více. Je otázka, co je těžší. Zda jít do utkání s tím, že musíme za každou cenu vyhrát, nebo máme soupeře, se kterým si to můžeme rozdat. Tak to mám nastavené v sobě a budu to přenášet i na hráče. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát," prozradil Svědík.

Jeho asistenty budou Michal Šmarda, který ještě dokončí podzimní sezonu v Jihlavě, a Jan Palinek. Brankáře bude připravovat Luboš Přibyl.