Svědek v kauze Stoka: Měl jsem Švachulovi nasypat kokain na stůl

Brno - Basman Jaza, svědek v případu údajné korupce na radnici Brno-střed, dnes u Krajského soudu v Brně řekl, že měl na pokyn nasypat tehdejšímu místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO) trochu kokainu na stůl, aby byl vydíratelný. Nařídil mu to údajně jeho nadřízený, podnikatel Saman El-Talabani, který je v kauze mezi obžalovanými. Švachula je ve věci hlavním podezřelým, už dříve řekl, že to on sám byl obětí nátlaku. Soud bude pokračovat výpověďmi dalších svědků.

V takzvané kauze Stoka je obžalováno 11 lidí a dvě firmy včetně někdejšího politika za hnutí ANO Švachuly. Právě ten byl podle státního zastupitelství hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek správy nemovitostí a 27 zakázek městské části Brno-střed, kdy výše úplatků podle státního zástupce dosáhla až 47 milionů korun.

Svědek Basman Jaza byl řidičem a osobní ochrankou obžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho. Uvedl, že kromě El-Talabaniho zná i Švachulu, ke kterému svého nadřízeného vozil na schůzky, a také obžalovaného podnikatele Pavla Ovčarčina. Předával jim prý nějaké dokumenty. Uvedl, že před komunálními volbami v roce 2014 slyšel El-Talabaniho, jak někomu vykládal u stolu v hospodě, že se bude snažit Švachulu přesvědčit, aby kandidoval, a že bude dávat 1000 až 2000 korun lidem za hlasy. Že prý pak budou zakázky. Později se podle něj El-Talabani se Švachulou pohádali, snad kvůli dlužné částce tři miliony korun jako podíl ze zakázek, které si El-Talabani nárokoval. "El-Talabani mi pak vyhrožoval, ať jedu za Švachulou a nasypu mu trochu kokainu na stůl a nadračím ho, aby ho mohl vydírat, to jsem odmítl," uvedl svědek.

Jaza sám je ve výkonu trestu, soud mu v jiné trestní věci dříve uložil souhrnný trest 9,5 roku vězení, mimo jiné za daňové úniky. Ve stejné kauze dostal souhrnný trest i El-Talabani. Jaza o El-Talabanim řekl, že je to pohádkář, lhář a "král špinavého byznysu". Podle něj si tak i onen třímilionový dluh mohl vymyslet. Uvedl, že ho nemá rád.

Švachula už dříve vypověděl, že jej oslovil podnikatel Saman El-Talabani a měl zájem o kontakty na městské firmy a údaje o zakázkách. Později u firem údajně vystupoval Švachulovým jménem a jemu samotnému vyhrožoval. "Zmiňoval, že by se mohlo stát i něco mému synovi. Věděl jsem, že je toho schopný," řekl dříve Švachula.

Právě Švachula byl podle státního zástupce hlavou skupiny, která ovlivnila desítky zakázek na radnici městské části Brno-střed. Zakázky údajně získávaly jen vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo podle žalobce devět a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.