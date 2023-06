Své hvězdy na zlínském chodníku slávy mají herci Tereza Ramba a Jan Cina

Zlín - Své hvězdy na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem mají nově herci Tereza Ramba a Jan Cina. Odhalování dlaždic se jmény herců je tradiční součástí doprovodného programu zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Projekt Chodník slávy se koná od roku 2006, akci s festivalem připravuje Nadační fond Kapka naděje. Dnes odhalené hvězdy mají pořadové číslo 38 a 39.

"Mám obrovskou radost. Ještě větší radost jsem měla, když jsem zjistila, že hvězdu dostaneme s Honzíkem. Jen mě mrzí, že si ji nemůžu vzít domů," řekla dnes novinářům Ramba. Nadšený z hvězdy byl také Cina. "Moje reakce byla překvapivá a nadšená a zamýšlel jsem se nad posláním herectví a co to znamená. Vyhodnotil jsem to pozitivně a moc si toho vážím," uvedl Cina.

Ramba přiznala, že co má děti, je pro ni filmová tvorba pro děti mnohem větší téma než dříve. "Snažím se pohádky filtrovat a pouštět jen dobré," uvedla. S pohádkou O vánoční hvězdě, kde hrála hvězdu Deničku, však zatím u svého staršího dítěte neuspěla. Cina je u dětí známý coby čert Bonifác z pohádky Čertí brko. "Děti mých bratranců a sestřenic mě oslovují Bonifáci a pořád hledají rohy, kde je mám zastrčené," uvedl Cina. Tvorba pro děti je podle něj důležitá. Vnímá například, že chybí snímky pro starší děti. "Kdy přestávají být dětmi, ale ještě nevědí, kam patří. Filmů pořád není tolik, ale je to možná i tím, že je to citlivé období a je náročné se k těmto dětem dostat," uvedl Cina. Tradice animované tvorby pro menší děti je naopak v Česku silná.

Ramba v dětství měla ráda seriál Krteček. "Pak taky Vinnetoua. Kdykoliv jsem mohla koukat, tak jsem na něj koukala, pořád dokola. Celý život jsem si hrála, že jsem Vinnetou nebo Nšo-či," uvedla herečka. Cina měl kromě Krtečka rád pohádku Šíleně smutná princezna. "Moje puberta pak odstartovala filmem Samotáři, to byl můj náctiletý film," vedl Cina.

Oba herci dnes ve Zlíně vzpomínali na své herecké začátky. "Podle mě jsem začínal s mnohem větším sebevědomím, hravostí a čistotou než teď. Jak člověk o tom víc ví a přestává být dítětem, začne o sobě víc pochybovat a začne na sebe mít víc nároky. Teď se zase vracím k původní radosti, hravosti a objevování, kterou jsem tam měl jako malý," uvedl Cina, který hrál také v pohádkách Slíbená princezna a Kouzla králů, snímcích Smradi, Národní třída, Buko a seriálech Most! či Herec.

Ramba se poprvé objevila ve filmu Rafťáci. "První natáčení mě formovalo, do té doby jsem byla dítě a najednou jsem byla v jiném světě, bez rodičů, s kamarády, jezdili jsme na raftech, koupali se. Teď je to víc práce, ale pořád je to krásné povolání, můžete prožít spoustu životů bezpečně, když s tím dobře pracujete, a můžete zažít věci, které lidi nezažijou," uvedla Ramba, která také na Zlínsku natáčela seriál Znamení koně. Hrála například ve filmech Bobule, Deníček moderního fotra, Betlémské světlo, Po strništi bos, Vlastníci, natáčí snímek Zápisník alkoholičky.