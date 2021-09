Svazy: Solární energetika získala možnou účastí v aukcích impuls pro svůj rozvoj

Praha - Solární energetika získala možným zařazením fotovoltaiky do aukční podpory nový impuls pro svůj rozvoj v Česku. Shodli se na tom zástupci oborových svazů, které oslovila ČTK. O možném zařazení fotovoltaiky do připravovaného systému dnes rozhodli poslanci. Energetické aukce fungují v řadě evropských států, soutěží v nich výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Svaz moderní energetiky uvedl, že fotovoltaika se zařadila mezi zdroje, které chtěla tímto mechanismem podpořit vláda - větrné elektrárny, malé vodní elektrárny a skládkový plyn. Zda stát vyhlásí aukce bude záležet na příštích vládách. "Věříme, že bude příští vláda tento mechanismus tržní podpory využívat tak, aby se podařilo naplnit potřebné snížení emisí a pomoci nahradit uhlí, které stále více zatěžuje cena emisních povolenek," řekl dnes programový ředitel svazu Martin Sedlák.

"Pokud novelu nevetuje prezident republiky, umožní v Česku rozvoj nejperspektivnějších solárních a větrných elektráren. Novela je však jen prvním, byť důležitým, krokem. Vláda musí následně konkrétní podporu i vypsat. Souběžně by se měl zvýšit český cíl pro obnovitelné zdroje v národním klimaticko-energetickém plánu a aktualizovat státní energetická koncepce způsobem, aby oba dokumenty zohlednily potenciál, který v Česku na poli obnovitelných zdrojů máme," uvedl expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku ekologického Hnutí Duha Tomáš Jagoš.

Podle předsedy Solární asociace Jana Krčmáře je však pro budoucí využití energie ze Slunce zařazení fotovoltaiky do aukcí jedinou pozitivní zprávou. Kritizuje, že o přiměřenosti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude rozhodovat svým nařízením vláda. Takzvané vnitřní výnosové procento (IRR), zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory, se bude podle novely pohybovat od 8,4 procenta do 10,6 procenta.

"Do budoucna nejsou pro fotovoltaiku slibná prohlášení ministra průmyslu (Karla Havlíčka za ANO), který se opakovaně nechal slyšet, že vláda přidělí solárním elektrárnám povolenou výnosnost pouze 8,4 procenta, všechny jiné zdroje budou mít naopak maximální hranici 10,6 procenta," řekl Krčmář. Uvedl, že Solární asociace během projednávání novely opakovaně prosazovala jednotné a nediskriminační podmínky pro všechny typy podporovaných zdrojů. "Tato úprava vládní novely bohužel nenašla podporu většiny Sněmovny," dodal.

Komora obnovitelných zdrojů energie míní, že schválená novela je zásadní pro transformaci české energetiky. Uvedla, že po dekádě stagnace obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku přináší rámec a stanovuje pravidla pro jejich budoucí rozvoj. "Na tahu je teď nová vláda, která by měla jasně stanovit termín pro konec využívání uhlí, přestat exportovat elektřinu na úkor zdraví a klimatu a prosadit zdanění každé tuny CO2 vypuštěné do ovzduší. To nejdůležitější ale je, začít brát obnovitelné zdroje opravdu vážně," řekl předseda komory Štěpán Chalupa.

Na podporu solárních elektráren loni v Česku podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) šlo 29,1 miliardy korun. Celková roční výše poskytnutého příspěvku podporovaným zdrojům energie loni v Česku podle OTE činila 45,4 miliardy korun a stagnovala tak na podobné úrovni jako v roce 2019. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun. Stát loni na dotaci přispěl 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu.