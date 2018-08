Praha - Růst platů ve veřejné sféře o osm procent kritizují Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Důvodem je, že růst je vyšší než v soukromé sféře. Ta přitom platy ve státním sektoru financuje. Navíc to podle analytiků povede k tlaku na další růst platů v soukromé sféře. Problém naopak nemají zaměstnanecké svazy s růstem odměňování učitelů, těm se má suma na platy zvednout o 15 procent.

Do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Vláda původně počítala s navýšením sumy o šest procent. Platové tarify ale neporostou plošně. Většině pracovníků by se měly zvednout o čtyři procenta, vojákům a policistům o dvě procenta. Navýšení u jednotlivých profesí chce vláda v pátek projednat s odbory. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula označil koaliční dohodu za racionální základ pro dohodu vlády s odbory.

"Pro nás je klíčové, aby se podpořili učitelé, abychom do vzdělávání lákali a udrželi kvalitní lidi. Vítáme snahu o diversifikaci navyšování. Celkový průměr osm procent však převyšuje růst mezd v soukromé sféře, a to je špatně. S tím nemůžeme souhlasit, když soukromá sféra živí tu státní," uvedla mluvčí svazu Eva Veličková.

Obdobně se vyjádřil i mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro. "Je potřeba upozornit, že průměrný plat ve veřejném sektoru je už dnes vyšší než v soukromém, přitom ale právě zaměstnanci a podnikatelé v soukromém sektoru musí na tyto platy státních zaměstnanců vydělat," uvedl.

Zároveň upozornil, že nikdo nepředložil veřejnosti jakékoli doklady o tom, že by se dramaticky celoplošně zefektivňovala práce zaměstnanců státu a zkvalitňovala práce státních úředníků. "I ve veřejném sektoru je třeba měřit výkon zaměstnanců individuálně. Neschopní zaměstnanci by se neměli vézt na zádech schopnějších kolegů. Nejde o okrajovou záležitost, je to morální hazard pro celou společnost," uvedl.

Tempo mzdového a platového růstu by přitom podle hlavního ekonoma Cyrrus Lukáše Kovandy měla určovat soukromá sféra. "Pokud toto tempo udává sféra veřejná, nejde o zdravý stav, jelikož většina přidané hodnoty ekonomiky vzniká ve sféře soukromé. Dnešní rozhodnutí vlády je tak třeba považovat za populistický krok," uvedl.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozornil, že vzhledem k již tak napjatému trhu práce přináší výrazné zvýšení platů ve veřejném sektoru další zvýšení tlaku na růst mezd ve firmách. "Mzdy ve veřejném sektoru by samozřejmě měly růst, ale tempo jejich zvyšování by mělo být dlouhodobě udržitelné a předvídatelné. Bohužel se zdá, že častěji reflektují volební kalendář než ekonomickou racionalitu," uvedl.