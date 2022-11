Svaz stavebníků: Absolventů technických oborů je potřeba dvakrát až třikrát více

Praha - Česko má dvakrát až třikrát méně absolventů technických oborů, než by tuzemské stavebnictví potřebovalo. V dnešní on-line debatě to řekl technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Pavel Ševčík. Podle svazu je problémem celospolečenský pohled na tento obor, kdy je ve společnosti patrné pohrdání manuální prací.

Ševčík uvedl, že v Česku pracuje ve stavebnictví 400.000 lidí, což znamená, že by ročně bylo potřeba 15.000 až 20.000 nových zaměstnanců technických oborů. Na datech ministerstva školství ukázal, že letos bylo na střední technické školy přijato přes 5300 žáků, loni asi o 200 méně.

"Počet přijatých sice mírně stoupá, ale nenaplňuje potřeby, protože to kopíruje demografickou křivku. Není to řešení na naši bolest, počet absolventů je potřeba zvednout dvakrát až třikrát," uvedl Ševčík. Nedostatek kvalifikované pracovní síly podle něj stavebnictví řeší 15 až 20 let.

Poukázal na snižování počtu studentů technických oborů na vysokých školách. Ševčík s odkazem na data ministerstva školství uvedl, že jejich počet od roku 2001 do 2021 klesl o 34 procent, z 50.000 na 33.000. "To je velmi nebezpečný trend, který koresponduje s náladami ve společnosti. Populace žije v informačním vakuu, že technická škola je nezajímavá a těžká. To je potřeba změnit," řekl.

Při diskusi Ševčík představil Strategii SPS, která má zlepšit výchovu ve stavebních řemeslných oborech v ČR. Podílela se na ní skupina 12 expertů a má 15 bodů. "Ve společnosti je patrná jistá míra pohrdání manuální prací. To se pak odráží v první řadě v nedostatečné podpoře odborného školství a nezájmu uchazečů, především těch kvalitních," píše se v dokumentu.

Podle Ševčíka se má začínat s osvětou už od mateřských škol, zminíl znovuzavedení dílen na základních školách, úroveň přijímacích řízení i výuky, duální systém či podporuje myšlenku mistrovské zkoušky.

Přilákat zájemce o stavební obory se snaží dlouhodobě i jednotlivé školy ve spolupráci s firmami. Ředitelka Slezských staveb Opava Kateřina Krejčí uvedla, že dodávají do mateřských škol ponky (pracovní stoly) s opravdickým nářadím. "Hravou formou děti poznávají vodováhu, metr, protože ne každé se s tím setkalo doma. Ponky vyrábějí žáci učiliště," doplnila Krejčí.

Personální a správní ředitel PKS holdingu ve Žďáru nad Sázavou Petr Podaný přidal, že valná většina žáků základních škol neví, co dělá tesař či klempíř. Proto například pomáhají v náborech na technické školy kariérní poradci, firmy se účastí třídních schůzek, pořádají se veletrhy povolání, různé soutěže a žákům středních škol nabízejí firmy rovněž stipendijní programy, uvedl.

Odborníci se shodli, že stavebnictví má pro studenty široké uplatnění i jistotu v současné složité době. Vzhledem k digitalizaci a například využití dronů a dalších moderních technologií může být pro mladé i atraktivní, míní.