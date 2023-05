Svaz pojišťoven: Náklady zdravotního pojištění vzrostly za čtyři roky o polovinu

Praha - Náklady systému veřejného zdravotního pojištění vzrostly podle Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) za čtyři roky o polovinu. Loni dosáhly podle zprávy analytické komise 420,7 miliardy korun. Částka, kterou do něj platí stát, se zdvojnásobila. Loni byla téměř 130 miliard korun, uvedl SZP, který sdružuje šest menších pojišťoven v tiskové zprávě. Ředitel největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která pokrývá zhruba 60 procent obyvatel, Zdeněk Kabátek tento týden v rozhovoru pro iDnes.cz řekl, že podle něj bude systém udržitelný i ve střednědobém horizontu.

"Nejen stárnoucí populace a nové nákladné metody léčby jsou faktory, které tlačí na veřejné finance i platby od pojištěnců. Klíčovým prvkem je každoročně i nadměrné plošné navyšování plateb poskytovatelům péče. Z pohledu pojišťoven je to mnohem větší faktor než změny v DPH na léky," uvedl v tiskové zprávě prezident SZP Ladislav Friedrich.

Nárůst nákladů mezi roky 2018 a 2022 podle něj výrazně převyšuje vývoj inflace a překonává růst hrubého domácího produktu (HDP) ve stejném období. "Ještě rychleji rostly platby za státní pojištěnce, kterých je cca třetina populace, nicméně tvoří většinu příjemců péče," dodal. V roce 2018 platil do systému stát 68 miliard korun, loni to bylo téměř 130 miliard.

V letech covidové epidemie rostly náklady meziročně o 15,5 procenta na rok 2020 a 12,6 procenta na rok 2021. Podle Friedricha ale výdaje rostou neudržitelným tempem i po odeznění vyšších nákladů souvisejících s epidemií.

"Výsledkem je, že sice úhrady každoročně rostou i za cenu deficitů, ale pojišťovny nemohou kvalitu a efektivitu léčby prakticky ovlivnit. Při rostoucích cenách a při zachování současných odvodů za zaměstnance, samoplátce i státní pojištěnce by muselo dojít buď k dorovnávání nákladů z rozpočtu, nebo k nenápadnému, ale velmi reálnému poklesu kvality či dostupnosti zdravotnických služeb," řekl.

Ředitel VZP Kabátek souhlasí s tím, že moderní léčiva systém zdravotního pojištění významně zatěžují, starší léky ale postupně zlevňují. "Současný solidární systém je ve střednědobém horizontu udržitelný, pokud se i my jako pojišťovny budeme chovat racionálně, snažit se aktivně hledat úspory v systému, budeme řešit (...) otázky prevence," uvedl pro iDnes.cz.

Doplnil, že pro stabilitu systému bude zásadní, aby zůstala zachovaná nově schválená valorizace plateb za státní pojištěnce. Ta počítá s meziročním nárůstem částky navázaným na růst inflace a mezd podobně jako u penzí. Pro letošní rok by měl stát zaplatit do systému 140 miliard korun, za každého státního pojištěnce měsíčně 1878 korun. Příští rok by to mělo být za každého státního pojištěnce měsíčně o 111 korun víc.