Svaz: Otevření obchodů může být snaha předběhnout Ústavní soud

Praha - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) vítá, že ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) hodlá vládě v nejbližších dnech navrhnout otevření obchodů. Obnovit provoz by mohly 22. února. Svaz to ale vnímá jako snahu být rychlejší než Ústavní soud, který má právě příští pondělí vynést ve věci omezení maloobchodu rozhodnutí. Konečný termín otevření prodejen by měla vláda zveřejnit alespoň s dvoudenním předstihem, řekl dnes ČTK prezident SOCR Tomáš Prouza.

Skupina 63 senátorů napadla u Ústavního soudu vládní omezení pro maloobchod zavedená kvůli šíření koronaviru. Opatření by podle nich měla být zrušena, protože jsou diskriminační a znamenají likvidaci menších prodejen a podnikatelů. V ústavní stížnosti, kterou podali v sobotu 21. listopadu, poukazují na nejasnosti ohledně toho, proč některé malé podniky musí zůstat zavřené, zatímco jiné mají výjimku. Podle České televize Ústavní soud rozhodl v neprospěch vládních opatření, 22. února se čeká konkrétní výrok.

Náhlé rozhodnutí o obnovení provozu obchodů lze podle Prouzy vykládat tak, že vláda přiznává, že její dřívější jednání bylo protiústavní. Může se snažit snížit škody. Přesto Prouza vítá, že tak chce kabinet učinit dobrovolně. Pokud ovšem soud rozhodne, že nařízení bylo v rozporu s ústavou, budou muset vládní představitelé navrhnout kompenzaci škod malým prodejcům, kterým zakázali činnost, řekl.

Obchodníci už si podle Prouzy zvykli, že opatření jsou vyhlašována na poslední chvíli. Většina prodejců podle něj potřebuje dva dny na naplánování směn a doplnění zboží. Považoval by za minimální slušnost vlády, kdyby s takovým předstihem své rozhodnutí vyhlásila.

Vláda v boji proti pandemii koronaviru zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, drogerie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. Otevřeno mohou mít mimo jiné hypermarkety a supermarkety nabízející zboží napříč kategoriemi. Na základě výtek kabinet ve všech otevřených prodejnách omezil sortiment na zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nyní nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.