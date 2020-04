Svaz: Otevírání obchodů a služeb vláda nekonzultovala, je pomalé

Praha - Otevírání obchodů a služeb uzavřených kvůli koronaviru je v pěti vlnách pomalé, vláda své návrhy nekonzultovala s těmi, kterých se dotýkají. ČTK to dnes řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Plán vlády podle něj ve srovnání s postupem v sousedních zemích vypadá podivně. Podrobnější stanovisko SOCR podle Prouzy vydá ve středu.

Rozvolňování opatření zavedených kvůli epidemii nového typu koronaviru vláda chystá v pěti etapách od 20. dubna do 8. června. Harmonogram pro otevírání provozoven vychází z toho, že koronavirus bude "pod kontrolou", řekl dnes po jednání kabinetu vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Nevyloučil změny podle epidemiologické situace.

Pět plánovaných etap po sobě následuje nejprve po týdnu, poté po dvou. V pondělí 20. dubna by podle plánu vlády měli otevřít mimo jiné řemeslníci, farmářské trhy a autobazary. O týden později mají následovat provozovny do 200 metrů čtverečních, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních. Provozovny do 1000 metrů čtverečních mimo velká nákupní centra se mají otevřít od 11. května.

Od 25. května mohou být v provozu letní zahrádky u restaurací nebo bufetů s prodejem přes okénko, holičství, kadeřnictví a kosmetické služby. Zbylé obchody v nákupních centrech i mimo ně, vnitřní prostory restaurací a hospod nebo hotely a další ubytovací zařízení budou moci fungovat od 8. června.

Prouza ocenil, že vláda představila plán, který je pro podnikatele nezbytný. Připomněl ale, že SOCR a další zástupci podnikatelů žádali o předložení harmonogramu několik týdnů. O skutečné účinnosti změn rozhodne, jaká opatření budou muset restaurace a obchody přijmout, uvedl. SOCR bude podle Prouzy rozhodnutí vlády ještě podrobně analyzovat.

Vláda rozložení do pěti vln s časovými odstupy neobhájila, řekl ale Prouza. Nepochopitelná je podle něj diskriminaci obchodů podle velikosti plochy. "Není nijak obhajitelné, proč může otevřít třeba prodejna elektra o 199 metrech čtverečních, ale její o dva metry čtvereční větší konkurent bude ještě 14 dní uzavřen," podotkl.

Otevírání malých prodejen je podle Prouzy v rozporu s rozhodnutím vlády z minulého týdne, kdy umožnila otevření hobbymarketů, tedy jedněch z největších obchodů v zemi co do prodejní plochy. "Opět zde chybí jakékoliv zdůvodnění, proč je otevření velkého hobbymarketu v pořádku, zatímco velká prodejna elektra, obuvi či oblečení zůstane rozhodnutím vlády ještě dlouho zavřena," dodal Prouza.

Rozhodnutí vlády, kterým se autobazary a autosalony otevřou příští pondělí, uvítala asociace autobazarů APPAA a také síť autobazarů AAA Auto. "Příští týden ukáže, zda lidé uskuteční své odložené nákupy aut," uvedla generální AAA Auto Karolína Topolová.

Asociace oznámila, že během středy připraví metodický pokyn pro své členy o nutnosti dodržování hygienických pravidel. Podle nich je možný vstup do prostor autobazaru pouze předem určenému počtu zákazníků, zákazník má jednat s jedním zaměstnancem prodejce a vozy se musejí dezinfikovat před zkušební jízdou i po ní. Autobazary také mají zákazníkům poskytovat dezinfekci a měřit zaměstnancům teplotu, nutné je nošení roušek a hygienických rukavic.